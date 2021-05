Home

Soci Livorno Calcio: “Aumento di capitale a 1 miolione di euro”

10 Maggio 2021

Livorno 11 maggio 2021 – Soci Livorno Calcio: “Aumento di capitale a 1 miolione di euro”

I rappresentanti dei soci T.k.m. S.r.l.s., Sicrea S.r.I., e Spininvest S.r.l. al termine dell’incontro tenutosi in mattinata, circa gli sviluppi societari del Livorno Calcio comunicano quanto segue:

– In data odierna i soci rappresentanti la maggioranza del Capitale Sociale hanno richiesto al Presidente ed al Sindaco Unico di convocare l’assemblea straordinaria per l’aumento di Capitale Sociale a titolo oneroso di €1.000.000,00;

– I soci hanno dato mandato all’Amministratore delegato di procedere alla rateazione in sede amministrativa dell’esposizione debitoria nei confronti delle gestioni amministrate dall’INPS a titolo di contributi e sanzioni;

– Con riferimento alle trattative in corso per il passaggio di mano della società, in mattinata sono state riconfermate le trattative con il fondo Indiano riconducibile al Dott. Yogesh Maurya e con l’Imprenditore Serbo Zoran Popovic con le condizioni e i termini per il subentro;

– I soci di maggioranza ritengono invece irricevibile e priva di ogni rilevanza la proposta dell’Ingegner Favilla, che si intende pertanto accantonata;

I soci di maggioranza confermano la disponibilità di liquidità per far fronte ai fabbisogni finanziari sino al subentro di nuovi soci, compresi i debiti verso il Comune di Livorno ampiamente coperti da Fideiussione che il comune potrà escutere.

