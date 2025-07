Home

Social Taxi attivo anche per Effetto Venezia 2025: trasporto gratuito per chi ha mobilità ridotta

13 Luglio 2025

Social Taxi attivo anche per Effetto Venezia 2025: trasporto gratuito per chi ha mobilità ridotta

Livorno, 13 luglio 2025

Effetto Venezia 2025: torna il Social Taxi, il servizio gratuito per le persone con disabilità

Anche quest’anno, in occasione della kermesse cittadina Effetto Venezia, torna il servizio gratuito di trasporto dedicato alle persone con disabilità, non autosufficienti o a ridotta mobilità. Il progetto, denominato Social Taxi, rappresenta un importante strumento di inclusione e partecipazione, garantendo il diritto alla cultura, al divertimento e alla socialità anche a chi, altrimenti, rischierebbe di restare escluso.

Il servizio sarà attivo dal 29 luglio al 3 agosto 2025, in concomitanza con lo svolgimento della manifestazione. Gli interessati potranno prenotare in orario 10:00 – 12:00, tramite messaggio WhatsApp o chiamata telefonica, al numero 334 3617092.

L’iniziativa è promossa dal Tavolo Disabilità Non Autosufficienza e Ridotta Autonomia, organismo voluto e coordinato dalla Consulta delle Associazioni del Comune di Livorno, che da anni lavora per garantire pari opportunità e accessibilità a tutti i cittadini.

Il Social Taxi è molto più di un servizio logistico: è un simbolo concreto di attenzione verso chi spesso vive ai margini della vita pubblica. Un modo per abbattere barriere – non solo fisiche – e ribadire che eventi come Effetto Venezia devono poter essere vissuti da tutta la cittadinanza, senza eccezioni.

Con questo gesto semplice ma fondamentale, Livorno dimostra ancora una volta il suo impegno verso l’inclusione, ribadendo il valore della partecipazione attiva e condivisa.