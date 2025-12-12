Social taxi per le feste di Natale, domani parte il servizio gratuito

Home

12 Dicembre 2025

Livorno 12 dicembre 2025

Come già lo scorso anno, anche per Natale 2025 torna il servizio Taxi Social, progetto promosso dal Tavolo Disabilità Non Autosufficienza e Ridotta Autonomia voluto dalla Consulta delle Associazioni del Comune di Livorno.

Si tratta di un servizio di trasporto per persone con disabilità, gratuito, rivolto a favorire una maggior partecipazione sociale. Saranno a disposizione per gli utenti un autista ed un assistente che sarà di aiuto solo e soltanto nelle manovre di salita e discesa dal mezzo.

Il servizio sarà attivo dalle ore 15.30 (prima corsa) alle ore 19:30 (ultima corsa) nei giorni 13-14-20-21-22-23 dicembre .

Per prenotazioni:

dalle ore 10 alle ore 12 WhatsApp o chiamata telefonica al numero 334-3617092

1) importante specificare le dimensioni e caratteristiche dell’ausilio usato poiché il mezzo è dotato di sollevatore di portata massima 350 kg con spazio cm 124 cm 80.

2) Il van risponde alle esigenze di trasporto di tutti gli ausili “standard”, come carrozzine manuali, a spinta ed elettroniche

3) NON saranno fatti salire scooter elettrici da esterno

Verranno accettate le prenotazioni in ordine di chiamata fino al raggiungimento massimo dei posti a disposizione nelle corse programmate.

Potranno accedere al van la persona con disabilità ed un solo accompagnatore.

“Un progetto nato anni fa – dichiara l’assessore al Sociale Andrea Raspanti – che continua a dare buoni frutti. Grazie a Social Taxi le persone con ridotta autonomia motoria hanno la possibilità di vivere alcuni dei momenti più significativi della vita della nostra città”.

“Siamo molto contenti che riparta questo servizio – commenta Sandra Biasci, presidente della Consulta delle Associazioni del Comune di Livorno- e cercheremo di farlo conoscere il più possibile. E’ il segno che il lavoro del Tavolo della Disabilità Non Autosufficienza e Ridotta Autonomia sta funzionando molto bene, così come è prezioso il rapporto con l’Amministrazione comunale”

“E’ un progetto dalla finalità molto semplice, ma solo in apparenza, ovvero rendere possibile a tutti la possibilità di fare shopping natalizio nonostante

