28 Maggio 2024

Livorno, 28 maggio 2024 – “Socialità senza età”: presentata la guida del Comune alle attività per gli anziani

È stata presentata oggi in Sala Cerimonie a Palazzo Comunale da Caterina Tocchini (Dirigente Settore Politiche Sociali e Sociosanitarie del Comune di Livorno), Annalisa Centelli (Responsabile Ufficio Gestione Strategica Rette e Compartecipazioni) e Paola Carletti (Responsabile Ufficio Servizi a sostegno della ridotta autonomia e la non autosufficienza) una nuova pubblicazione del Comune rivolta alla popolazione anziana e intitolata “Socialità senza età. La guida geniale alle attività per gli anziani a Livorno”.

Alla conferenza stampa hanno partecipato anche l’Assessore alle Politiche Abitative, Coesione Sociale, Terzo Settore, Associazionismo, Diritti del Comune di Livorno, il direttore generale di Farma.Li Susanna Fornai, il presidente del Centro Sociale Anziani Orti APS Mario Pozzi e alcuni rappresentanti delle Associazioni che si occupano di persone anziane sul territorio livornese.

Obiettivo della pubblicazione è fornire agli anziani e alle loro famiglie una bussola per orientarsi nella vasta e ramificata rete dei servizi offerti sul territorio in questo campo: uno strumento aggiornato e tascabile, con indirizzi, numeri di telefono e indicazioni chiare su come accedere ai servizi.

La guida sarà scaricabile dal sito web del Comune di Livorno all’indirizzo https://www.comune.livorno.it/pubblicazioni-soggetto/altre-edizioni/socialita-senza-eta, oltre che stampata e distribuita negli Uffici comunali a diretto contatto con il pubblico, come l’URP, l’Ufficio anagrafe e i Centri servizi Nord e Sud, nelle farmacie, negli ambulatori dei medici di base e nei 4 Distretti Asl della città.

La prima parte della brochure è dedicata alle attività ricreative e sociali, che nell’età della pensione ricoprono il ruolo centrale di stimolo cognitivo e relazione, indispensabile per favorire l’invecchiamento attivo ed evitare la solitudine e l’isolamento sociale. Viene riportato l’elenco aggiornato dei dieci Centri sociali anziani presenti città: punti di aggregazione che attualmente contano quasi 2mila iscritti e offrono ognuno il proprio calendario di appuntamenti (pranzi sociali, corsi di ballo e ginnastica, giochi di carte e da tavolo, corsi di astronomia, coltivazione di ortaggi etc).

Nella seconda parte si passa al mondo dell’Associazionismo, che si propone come punto di riferimento per gli anziani sia come fornitore di servizi essenziali (ad esempio il trasporto, il telesoccorso o la consegna a domicilio di spesa e medicinali), che sul fronte ricreativo, con la proposta di corsi di teatro, concerti nelle RSA, visite ai musei etc.

L’ultima parte del vademecum è dedicata alle situazioni di fragilità e non autosufficienza. Vengono illustrati servizi fondamentali, gestiti in collaborazione con l’Azienda USL Toscana Nord Ovest, come il Punto insieme, il Progetto anziani fragili, l’Assegno di cura, l’Assistenza domiciliare, il Centro diurno Alzheimer, il Centro diurno per anziani non autosufficienti, le Residenze sanitarie assistenziali RSA, il Progetto Anziani-Prevenire le truffe, il Centro disturbi cognitivi e demenze e il Servizio Pronto Badante.

Hanno partecipato al progetto:

I Centri sociali anziani sono coordinati da ANCeSCAO – APS (Associazione Nazionale Centri Sociali, Comitati Anziani e Orti) e sono:

Centro Sociale Anziani “Piero Gallinari APS”

Centro Sociale Anziani “La Leccia Gino Bernini”

Centro Sociale Anziani “Luciano Virgili APS”

Centro Sociale Anziani “Fabrizio Gioli Castellaccio”

Centro Sociale Anziani “A. Mencacci”

Centro Sociale Anziani “Borgo Primetta Marrucci”

Centro Sociale Anziani “La Stella Stadio”

Centro Sociale Anziani “Zanni Nadea APS”

Centro Sociale Anziani “Orti APS”

Centro Socio Culturale Ricreativo “Stefano Faniglione”

Gli Enti del Terzo Settore:

Pubblica Assistenza Società Volontaria di Soccorso

AMAL Associazione Malati di Alzheimer Livorno

Apici Delegazione di Livorno

Auser Filo D’argento Livorno ODV Associazione per l’invecchiamento attivo

APS Banda Città di Livorno

Misericordia di Livorno

Vertigo APS

Movimento Consumatori Toscana

COOP CESDI

Circolo Nonno Point ODV

Venerabile Confraternita di Santa Lucia VM e Misericordia di Antignano ODV