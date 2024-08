Home

Soele Coltelli è miss cinema Toscana, la 20enne di Vicarello si aggiudica il titolo a Marina di Bibbona

18 Agosto 2024

Livorno 18 agosto 2024 – Soele Coltelli è miss cinema Toscana, la 20enne di Vicarello si aggiudica il titolo a Marina di Bibbona

La ragazza di Vicarello ha preceduto Rebecca Rossi di Sesto Fiorentino. Terza la viareggina Penelope Bonuccelli

In una Piazza delle Orchidee gremitissima c’è il trionfo di Soele Coltelli. Dopo tanti piazzamenti in queste serate in cui si assegnano le fasce satelliti, la ragazza di Vicarello (Livorno) ha lasciato il segno conquistando la prestigiosa fascia di Miss Cinema Toscana.

Questo successo parziale le consente di approdare direttamente alle pre-finali nazionali di Miss Italia dei primi di settembre a Numana nelle Marche, indipendentemente da quello che sarà l’esito della finalissima di Miss Toscana in programma domenica 1° settembre a Castelfiorentino.

Soele Coltelli ha 20 anni, è alta intorno al metro e settanta ha capelli castani, occhi verdi e appartiene al segno zodiacale del Leone.

Nella classifica finale ha preceduto Rebecca Rossi, 19 anni di Sesto Fiorentino. Terzo posto finale per Penelope Bonuccelli, 18 anni di Viareggio che ha preceduto Ludovica Pieraccioni, 18 anni di Regnano Villa, paese della Lunigiana in provincia di Massa Carrara.

Quinta classificata Rebecca Riccetti, 24 anni di Cascina (Pisa) e sesto posto finale per Stella Tonialini, 20 anni di Torrita (Siena).

La vincitrice Soele Coltelli è stata premiata dal sindaco di Bibbona Massimo Fedeli e da Debora Sarti, Miss Toscana + 2023.

La giuria che ha emesso il verdetto era presieduta dal sindaco di Bibbona Massimo Fedeli; dalla segretaria Sara Cecchetti e da Claudio Vanini, Matteo Meglioli, Debora Re, Simone Poli, Moreno Simoncini, Martina Virzì, Paola Becorpi.

