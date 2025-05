Home

Sofia Fiorini convocata in nazionale agli europei di marcia

10 Maggio 2025

Livorno 10 maggio 2025 Sofia Fiorini convocata in nazionale agli europei di marcia

Continuano le gioie azzurre in casa Atletica Liberta Livorno con una nuova convocazione in nazionale assoluta, questa volta a favore di Sofia Fiorini, la marciatrice allenata da Massimo Passoni, studentessa alla Bocconi, che è stata chiamata dal commissario tecnico La Torre per i campionati europei a squadra in programma il 18 maggio a Podebrady in Repubblica Ceca nella 20 m su strada.

Una convocazione di grande prestigio per questa giovane atleta che dopo diverse nazionali a livello giovanile viene consacrata a livello assoluto accanto a campioni olimpici come Antonella Palmisano e Massimo Stano.

Continua così una immensa stagione che sta mostrando i gioielli livornesi della società amaranto ai massimi livelli internazionali.