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Sofia Fiorini e Gianluca Picchiorrino in azzurro ai campionati di marcia in Brasile

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24 Marzo 2026

Sofia Fiorini e Gianluca Picchiorrino in azzurro ai campionati di marcia in Brasile

Livorno 24 marzo 2026 Sofia Fiorini e Gianluca Picchiorrino in azzurro ai campionati di marcia in Brasile

Dopo l’esalante vittoria di Andy Diaz ai Campionati del mondo indoor in Polonia, dopo la bella prova di Stefano Marmontiin Coppa Europa di lanci ecco una nuova grande soddisfazione per l’Atletica Libertas nel vedere convocati dal Direttore Tecnico Antonio La Torre per i Campionati Mondiali a squadra di marcia in programma il 12 aprile a Brasilia, per uno degli appuntamenti della stagione ben due atleti amaranto; il capitano amaranto, il finanziere Gianluca Picchiottino nella mezza maratona di marcia e Sofia Fiorini, fresca di recenti primati italiani e titoli, nella maratona di marcia, lei vincitrice del titolo italiano anche in tale distanza, entrambi nella gara assoluta.

Per la prima volta in una rassegna internazionale si gareggia sulle nuove distanze introdotte da quest’anno con l’obiettivo gli Europei di Birminghan in agosto.

Grande soddisfazione per il club amaranto che continua la sua grande ascesa con i propri atleti a livello mondiali, atleti che negli ultimi mesi hanno saputo cogliere importanti risultati a tutti i livelli e che saranno sicuramente di sprone per i giovanissimi che frequentano il Campo Martelli in Via dei Pensieri.

Nel frattempo continuano le convocazioni ai vari raduni nazionali assoluti: Sofia Fiorini e Ilaria Accame a Roma, Davide Camilli a Tirrenia.