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Sofia Fiorini regina d’Europa: oro nella maratona di marcia e record del mondo

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15 Agosto 2026

Sofia Fiorini regina d’Europa: oro nella maratona di marcia e record del mondo

Livorno 15 agosto 2026 Sofia Fiorini regina d’Europa: oro nella maratona di marcia e record del mondo

Impresa straordinaria per Sofia Fiorini, 21enne originaria di Bibbiena, che ai Campionati Europei di Atletica Leggera di Birmingham ha conquistato il titolo europeo nella maratona di marcia.

L’atleta azzurra ha chiuso la gara con il tempo di 3h15’11”, firmando anche un clamoroso record del mondo. Una prestazione dominante, che le ha permesso di tagliare il traguardo con oltre un chilometro di vantaggio sulla seconda classificata.

Per Fiorini si tratta di un risultato di assoluto prestigio, costruito attraverso una gara condotta ad altissimo livello e culminata con una vittoria che la proietta tra le protagoniste della marcia internazionale.

Il legame con Livorno

Sofia Fiorini, nata a Bibbiena il 19 agosto 2004 e residente nella frazione di Soci, gareggia per l’Atletica Libertas Unicusano Livorno.

A seguirla nella preparazione è l’allenatore Alessandro Gandellini, con il quale ha costruito il percorso che l’ha portata fino al titolo europeo e al primato mondiale.

Il successo di Birmingham porta dunque la firma livornese, grazie alla società e allo staff che accompagnano quotidianamente la giovane atleta nella sua crescita sportiva.

Dalla scuola allo sport di alto livello

Oltre all’attività agonistica, Fiorini porta avanti anche il proprio percorso universitario. Dopo il diploma conseguito al liceo scientifico di Poppi, la giovane marciatrice frequenta infatti l’Università Bocconi di Milano.

Una doppia sfida, tra studio e sport di alto livello, che rende ancora più significativo il risultato conquistato a Birmingham.

Per l’Atletica Libertas Unicusano Livorno, l’impresa di Sofia Fiorini con un titolo europeo impreziosito da un record del mondo è senza dubbio una giornata indimenticabile