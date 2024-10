Home

Provincia

Isole

Elba

Soggiorna 2 mesi in albergo senza pagare, foglio di via dal Comune e denuncia

Elba

10 Ottobre 2024

Soggiorna 2 mesi in albergo senza pagare, foglio di via dal Comune e denuncia

Isola d’Elba (Livorno) 11 ottobre 2024 – Soggiorna 2 mesi in albergo senza pagare, foglio di via dal Comune e denuncia

I fatti risalgono alla fine della stagione estiva. Un uomo, ben distinto nel portamento, si è presentato alla portineria di un rinomato albergo della zona e ha ottenuto una camera per un breve soggiorno. Dopo due notti, al momento del check out ha tentato di eludere il personale della struttura per evitare il pagamento ma è stato individuato. Immediata da parte del direttore dell’hotel la chiamata ai Carabinieri della Stazione di Campo Elba i quali sono subito intervenuti prima che il soggetto facesse perdere le proprie tracce. I militari hanno così appurato, a seguito di alcune immediate verifiche tra le quali l’acquisizione delle impronte digitali, che l’uomo, al momento della registrazione in albergo ed agli stessi Carabinieri, aveva fornito false generalità al fine di non essere identificato.

Così l’uomo, un 22enne di origini africane ma residente a Piombino, è stato compiutamente identificato e denunciato all’Autorità Giudiziaria per i reati di insolvenza fraudolenta e false dichiarazioni sulla propria identità personale, con pene che possono raggiungere anche i 6 anni di reclusione.

Ma i Carabinieri della Stazione di Campo Elba e quelli del Nucleo Operativo e Radiomobile di Portoferraio hanno approfondito gli accertamenti sul soggetto e hanno scoperto che lo stesso era già noto alle Forze dell’Ordine per aver collezionato in passato una serie di gravi reati, principalmente contro il patrimonio e la persona. Gli investigatori hanno inoltrano quindi un dettagliato rapporto alla Questura di Livorno che, avallando la loro attività e la loro richiesta, ha emesso nei confronti dell’uomo un Foglio di Via dal comune di Campo nell’Elba per 2 anni. Il provvedimento gli è stato notificato direttamente al domicilio dai carabinieri del posto poiché nel frattempo l’interessato aveva lasciato l’Isola.

In caso di violazione del provvedimento l’uomo rischia anche fino a 18 mesi di reclusione.