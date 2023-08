Home

Soggiorna per 9 notti in un Resort di lusso senza pagare: truffatore seriale si spaccia per amministratore di azienda

Elba

2 Agosto 2023

Portoferraio, (isola d’Elba, Livorno) 2 agosto 2023 – Soggiorna per 9 notti in un Resort di lusso senza pagare: truffatore seriale si spaccia per amministratore di azienda

Gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Portoferraio hanno denunciato un 41enne italiano residente nel fiorentino per il reato di truffa.

L’uomo, dopo essersi presentato presso un prestigioso Resort di Portoferraio come una personalità di spicco, millantando di essere un amministratore di azienda in collaborazione con il Ministero degli Esteri; forniva anticipatamente delle ricevute di bonifico volte a provare l’avvenuto pagamento di quanto dovuto.

Dopo aver ottenuto la fiducia del personale del Resort fruiva di un soggiorno per ben 9 notti, godendo di tutti i servizi extra offerti dalla struttura.

Tuttavia il mancato accredito degli importi destava sospetto nel gestore della struttura alberghiera che, preso atto della falsificazione delle ricevute di bonifico, allertava; il Commissariato di Portoferraio che intervenendo sul posto smascherava il sedicente “Dottore”

L’uomo si rivelava un truffatore seriale già resosi responsabile di un episodio analogo avvenuto ai danni di un albergo di Cavo nello scorso mese di ottobre.

Considerato l’ingente danno nei confronti della struttura ricettiva per il conto non saldato pari a circa 5400 euro, l’uomo veniva deferito all’A.G. per il reato di truffa.

Inoltre, al fine di scongiurare la commissione di ulteriori truffe in territorio elbano, nei confronti del 41enne veniva immediatamente emesso un foglio di via obbligatorio da Portoferraio della durata di tre anni, con contestuale obbligo di rimpatrio presso il comune di residenza nella provincia di Firenze.

