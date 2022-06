Home

22 Giugno 2022

"Soggiorno all'Elba con spaccio di droga", arrestato 28enne

Portoferraio (isola d’Elba, Livorno) 22 giugno 2022

A seguito di attività d’indagine da parte di personale della locale Squadra Volante e della Squadra Investigativa del Commissariato PS di Portoferraio svolta a Campo Elba, in data 11 giugno 2022 veniva denunciato in stato di arresto D. R. , nato a Aversa(CA) nel1994, residente a Marano Ticino (NO)

L’uomo che soggiornava presso una struttura alberghiera nel Comune di Campo nell’Elba (LI) deteneva una considerevole quantità di stupefacente tipo hashish e marijuana suddivisa in alcune dosi e panetti per un totale di gr. 402,44 lordi, del tipo marijuana occultata in due buste in cellophane termosaldate di cui una già aperta per un peso totale di gr. 509,7 lordi, nonché modiche quantità di stupefacente racchiuso in tre bustine in cellophane ovvero Cocaina (gr.1,18 lordi), MDMA (gr.3,20 lordi) e Ketamina ( gr.2,72 lordi ).

L’ulteriore rinvenimento di un bilancino di precisone e di una cospicua somma di denaro in contanti, euro 750,00, per lo più banconote di piccolo taglio, avvalorava l’ipotesi investigativa che il possesso dello stupefacente da parte dell’uomo fosse finalizzato allo spaccio e che quindi la somma fosse il frutto di pregressa specifica attività delittuosa.

Il personale della Squadra Mobile di Novara, opportunatamente informato dalla polizia di Portoferraio, effettuava la perquisizione domiciliare con esito negativo presso l’abitazione di residenza

Alla luce di quanto emerso, l’uomo veniva tratto in arresto e cosi come disposto dal P.M. di turno, Sost. Proc. Dr. Ezia MANCUSI, veniva successivamente tradotto presso la Casa di Reclusione di Livorno.

A seguito di convalida dell’arresto per il 28enne veniva disposto l’obbligo di dimora presso la sua residenza di Novara

