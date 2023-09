Home

Eventi

“Sognando i corsari”, eventi, performance e musica arricchiscono la mostra. Il calendario di eventi fino al termine della mostra

Eventi

18 Settembre 2023

“Sognando i corsari”, eventi, performance e musica arricchiscono la mostra. Il calendario di eventi fino al termine della mostra

Livorno 18 settembre 2023 – Sognando i corsari, eventi, performance e musica arricchiscono la mostra. Il calendario di eventi fino al termine della mostra

In occasione dell’ultimo mese di apertura di Sognando i corsari. Livorno e il suo mare negli Archivi Alinari (al Museo della Città di Livorno, fino a domenica 8 ottobre) alcune importanti collaborazioni dal territorio arricchiranno la visita in mostra, offrendo nuove suggestioni ai temi rappresentati nelle splendide immagini che raccontano oltre un secolo di storia livornese.

Eventi, performance, musica, ma anche visite guidate arricchiscono il programma di iniziative coordinato dal Comune di Livorno con Coop Itinera ed elaborato con Fondazione Goldoni, Istituto Mascagni e Associazione Livorno com’era. Una “cordata” molto significativa che testimonia l’interesse a fare rete e a diffondere cultura, a partire dal mondo del teatro, passando per quello della formazione musicale, fino agli appassionati di storia e immagini della città di Livorno.

Un gradito ritorno, nel caso dell’Istituto Mascagni e del Teatro Goldoni che, per volontà dei rispettivi direttori Federico Rovini ed Emanuele Gamba avevano già preso parte al calendario di eventi elaborato in occasione della mostra Banksy. Realismo Capitalista. An Unauthorized Exhibition, e una importante novità la presenza di Livorno com’era che, tramite il presidente Giorgio Mandalis propone una speciale visita guidata incentrata sulla storia della città.

La partecipazione agli eventi non prevede costi aggiuntivi per i partecipanti oltre al prezzo del biglietto di ingresso alla mostra.

PROGRAMMA

Domenica 24 settembre, alle ore ore 18.00, l’evento Reading Alinari in collaborazione con la Fondazione Teatro C. Goldoni con la voce di Emanuele Gamba, direttore della Fondazione, le chitarre di Luca Medusei e Michelangelo Salvini, la drammaturgia di Carlo Da Prato e la consulenza di Giaele Mulinari di Coop. Itinera (prenotazione anticipata ai recapiti in calce).

Domenica 1 ottobre alle ore 18.00 è la volta della musica con il concerto offerto dall’Istituto P. Mascagni (Luca Medusei in solo alla chitarra), come sabato 7 ottobre alle ore 18:00, in cui Michele La Greca, Marta Boschis, Ilaria Da Dio, Shirin Massai e Giovanni Agostini (clarinetto, violino, violino, viola e violoncello) eseguiranno il Quintetto K 581 di W.A. Mozart (per i concerti non è necessaria la prenotazione).

A seguire, alle ore 19:00, Novecento riflesso, visita guidata con focus sulle immagini più recenti in mostra per la Diciannovesima Giornata del Contemporaneo AMACI a cura di ATI Itinera, Agave e CoopCulture (prenotazione anticipata, costo: € 2,50 oltre al prezzo del biglietto).

Infine, per F@mu – Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo, domenica 8 ottobre alle ore 11:00 il Museo della Città di Livorno aderisce con un’attività didattica declinata sui temi della mostra Sognando i corsari. Livorno e il suo mare negli Archivi Alinari: Una Schiappa al mare nella Livorno degli Alinari (necessaria la prenotazione anticipata ai recapiti in calce; costo dell’attività: € 3; costo del biglietto: omaggio per i bambini e ridotto per tutti gli altri partecipanti).

Si aggiunge, a cura di ATI Itinera Agave CoopCulture, un programma di visite guidate teatralizzate che si alterna alle visite guidate a orario fisso del sabato pomeriggio (prenotazione anticipata, costo: € 2,50 oltre al prezzo del biglietto).

CALENDARIO



sabato 23 settembre

ore 18.00 – visita guidata teatralizzata

ore 19.00 – visita guidata

domenica 24 settembre

ore 18.00 – evento Reading Alinari con Fondazione Teatro C. Goldoni

sabato 30 settembre

ore 18.00 – visita guidata

ore 19.00 – visita guidata

sabato 1 ottobre

ore 18.00 – concerto chitarra Luca Medusei in solo con Istituto P. Mascagni

ore 19.00 – visita guidata

sabato 7 ottobre

ore 18.00 – concerto Quintetto K 581 di W.A. Mozart con Istituto P. Mascagni

ore 19.00 – visita guidata AMACI – Diciannovesima Giornata del Contemporaneo

domenica 8 ottobre

ore 11.00 attività ludico-didattica F@mu – Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo