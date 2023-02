Home

9 Febbraio 2023

“Sognando la Grecia”, al via sabato 11 febbraio il ricco calendario di corsi per avvicinarsi alla cultura greca moderna

Livorno, 8 febbraio 2023

Sabato 11 febbraio con i seminari di lingua greca (ore 15), percussioni (ore 16.30) e coro (ore 18.30) prende il via “Sognando la Grecia – Cultura e convivialità”, l’iniziativa che si prefigge di diffondere, insieme alla conoscenza delle nostre radici storiche e culturali, anche quella della cultura greca moderna, in cui la musica ha un ruolo fondamentale.

L’iniziativa, realizzata con il partenariato della Scuola di lingue Alif di Pisa e la compartecipazione del Comune di Livorno, ha preso vita dalla collaborazione tra l’Associazione Borgo dei Greci, il Coro greco Makedonìa e il gruppo musicale Kalò Taxìdi.

Le attività e i corsi sono rivolte ai soci e aperte a tutta la cittadinanza, in particolare ai giovani, grazie anche alla collaborazione dell’Associazione Borgo dei Greci con il Liceo classico, musicale e coreutico Niccolini-Palli.

Tutte le attività si terranno a Livorno, nella Sala Simonini (scali Finocchietti 4).

Dopo l’appuntamento dell’11 febbraio i seminari di coro, percussioni e lingua greca saranno proposti l’11 marzo, il 22 aprile, il 6 maggio e il 3 giugno. La sera è prevista l’esibizione dei partecipanti con musica dal vivo e festa greca.

I seminari di danza si terranno invece il primo e l’ultimo mercoledì del mese, a partire da mercoledì 1° marzo, con l’eccezione di aprile (mercoledì 19 aprile e mercoledì 26 aprile), dalle ore 19, sempre nella Sala Simonini.

I docenti saranno Benedetta Pallesi per il corso di coro, Athinà Tramantzà per il corso di lingua greca, Georgìa Bourou per il corso di danza, Emanuele Le Pera per il corso di percussioni orientali.

Per informazioni e iscrizioni scrivere a:

cristina.fedrizzi@gmail.com per il corso di coro

alifpisa@yahoo.it per il corso di lingua greca

paolinafont@hotmail.com per il corso di danza e per il corso di percussioni orientali

