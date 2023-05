Home

Sogni, emozioni e intuito: L’influenza della congiunzione Luna-Nettuno in Pesci

15 Maggio 2023

La congiunzione tra la Luna e Nettuno in Pesci è un evento astrale significativo. La Luna rappresenta le emozioni, l’istinto e l’intuito, mentre Nettuno è associato all’immaginazione, alla spiritualità e alla sensibilità. Quando questi due pianeti si trovano in congiunzione, si crea un’energia intensa e sognante.

La congiunzione Luna-Nettuno in Pesci amplifica l’aspetto emotivo e intuitivo della Luna e aggiunge una dimensione di sensibilità, empatia e compassione. Potresti sentirti particolarmente connessione con il mondo emotivo, sia il tuo che quello degli altri. La tua intuizione potrebbe essere accentuata, permettendoti di percepire sottili sfumature nelle situazioni e nelle relazioni.

Tuttavia, questa congiunzione potrebbe anche renderti più suscettibile all’influenza dell’ambiente circostante. Potresti essere maggiormente influenzato dalle emozioni degli altri e potresti trovarti ad assorbire l’energia negativa o le tensioni presenti intorno a te. È importante fare attenzione a proteggere la tua energia e a trovare momenti di riflessione e riposo per mantenere l’equilibrio emotivo.

Dato che questa congiunzione avviene in Pesci, un segno zodiacale governato da Nettuno, l’immaginazione, la creatività e il mondo dei sogni potrebbero essere particolarmente evidenti. Potresti sentire un forte richiamo verso la spiritualità, la meditazione o altre pratiche che ti permettono di connetterti con il tuo lato più intuito e intuitivo.

In sintesi, la congiunzione Luna-Nettuno in Pesci porta un’energia sensibile, intuitiva e compassionevole. È un momento per ascoltare attentamente le tue emozioni e fidarti del tuo istinto. Tieni presente che potresti essere più suscettibile all’influenza esterna, quindi cerca di creare un ambiente positivo e di prenderti cura della tua salute emotiva.

