“Sold Out ” al campionato giovanile di scacchi

Tutto esaurito al Campionato provinciale giovanile di scacchi di Livorno del 22 aprile, organizzato dall’ASD Livorno scacchi.



Saranno ben 60 i partecipanti al torneo, ovvero il massimo della capienza del Museo di Storia naturale di via Roma a Livorno.

Si disputeranno tornei dagli under 14 agli under 8. Foltissima la presenza femminile con ben 16 partecipanti.

Il torneo è valido per la qualificazione al campionato italiano giovanile della FSI (federazione scacchistica italiana, associata CONI) Il 90% dei partecipanti sono dei principianti assoluti provenienti dalle scuole Carducci, Albertelli, Lambruschini, ,Brin e Thouar e dalla scuola di scacchi di Livorno. La manifestazione si inserisce nel Progetto Gioco scaccia gioco, gli scacchi e la dama contro la ludopatia, del Comune di Livorno che quest’anno ha visto la partecipazione di 90 classi di scuole livornesi e di Collesalvetti di ogni ordine e grado, per un totale di 2.000 alunni coinvolti E’ prevista una folta e agguerrita pattuglia di iscritti dell’ASD G.Greco di Cecina.



Dirigeranno il torneo gli arbitri internazionali Leonardo Bartolini e Emilio Bellatalla.

L’inizio è previsto per le 12.00 mentre la premiazione si svolgerà alle 18.30 alla presenza dell’Assessore allo sport del Comune di Livorno Andrea Morini, del campione del mondo di dama Michele Borghetti e dello sponsor George Menaboni.

Sono previsti premi in coppe e medaglie per tutti i partecipanti.



La manifestazione è aperta al pubblico.