Home

Provincia

Isole

Capraia

Sold out con grande anticipo per il Capraia Rock Trail

Capraia

7 Aprile 2022

Sold out con grande anticipo per il Capraia Rock Trail

Capraia (Livorno) 7 aprile 2022

Il Capraia Rock Trail deve ancora partire, ma la notizia c’è già ed è il clamoroso sold out fatto registrare dalla sfida di domenica. Gli organizzatori hanno raggiunto con notevole anticipo il limite di 450 presenze fra corridori e accompagnatori: un numero considerevole, a tal punto che tutte le camere delle sistemazioni logistiche del luogo sono state occupate.

Miglior ritorno non ci poteva essere per la classica della splendida isola toscana, che aveva dovuto saltare le ultime due edizioni a causa della pandemia. Il ritorno graduale alla normalità passa anche per appuntamenti come quello di Capraia, dove l’aspetto agonistico va a sposarsi nella maniera migliore con quello turistico, facendo del @Capraia Rock Trail qualcosa a metà fra una gara super tecnica (visto il terreno aspro e roccioso) e una gita escursionistica.

Il percorso principale misura 32 km per 1.800 metri di dislivello, decisamente impegnativo e con la caratteristica di avere sempre il mare all’orizzonte, pur dovendo affrontare anche lunghi tratti di salita. La prima parte è nella porzione sud dell’isola, per poi passare dall’altra parte. Il tracciato corto, di 16 km per 800 metri, è tutto nella parte meridionale. Si tratta di percorsi “wild” che richiedono grande attenzione mentale, negli appoggi e nel seguire il percorso originale.

L’appuntamento è alla terrazza della Sala Ipogea, da dove verrà dato lo start alle ore 7:30. Al sabato mattina ci sarà spazio anche per i più piccoli, con la Kids Trail di 2 km. Mentre nel pomeriggio, presso il Porto, ci sarà la consegna dei pettorali. A fine gara le premiazioni, non solo dei primi considerando che ci saranno tanti premi a sorteggio. Insomma pronti a salpare!

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin