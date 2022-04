Home

Soldi del PNRR per costruire base militare in un parco naturale (Video)

24 Aprile 2022

24 Aprile 2022

Soldi del PNRR per costruire base militare in un parco naturale (Video)

ATTUALITA’ – POLITICA 24 aprile 2022

SOLDI DEL PNRR PER COSTRUIRE UNA BASE MILITARE IN UN PARCO NATURALE

Potere al Popolo: “Una nuova immensa base militare a Coltano, grande 73 ettari, nel parco naturale di Migliarino – Sar Rossore – Massaciuccoli, in Toscana, tra la provincia di Pisa e la Versilia.

Ecco come verranno spesi i fondi del PNRR.

Lo ha scoperto il consigliere comunale pisano Ciccio Auletta di Diritti in Comune, consentendo a Yana Ehm e Simona Suriano della componente ManifestA di porre un’interpellanza urgente al Governo.

Dopo due anni di pandemia, non è di più spese militari che abbiamo bisogno, ma di fondi per la sanità territoriale, per la scuola, per la transizione ecologica.

Di immaginare un equilibrio razionale tra uomo e ambiente, impegnando le energie migliori del nostro paese – dalla ricerca alla produzione – in una sfida che può spalancare le porte al futuro.

Tutto il contrario insomma, di quanto traspare da questa interpellanza”



