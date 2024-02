Home

12 Febbraio 2024

Intensificazione dei controlli stradali: Carabinieri fermano spacciatore a Rosignano Marittimo

Livorno 11 febbraio 2024 – Soldi, droga e attrezzature per taglio e confezionamento in auto, denunciato un nordafricano

In linea con le direttive strategiche della Prefettura e nell’ambito dell’intensificazione dei servizi alla sicurezza stradale, i Carabinieri della Compagnia di Cecina hanno recentemente condotto una serie di controlli sulle principali arterie stradali.

Durante uno di questi servizi, svoltosi a Rosignano Marittimo, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno individuato e fermato un uomo di 41 anni di origini nordafricane. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato trovato in possesso di una quantità significativa di sostanze stupefacenti e materiale per il loro confezionamento.

Nel dettaglio, il soggetto è stato trovato in possesso di circa 30 grammi di hashish, 2 grammi di cocaina, nonché attrezzature utilizzate per il taglio e il confezionamento della droga. In aggiunta, è stata rinvenuta una somma di denaro contante pari a 1.060 euro, sospettata di essere provento di attività di spaccio.

Il 41enne è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, confermando l’impegno delle forze dell’ordine nel contrastare il traffico illegale di droga sul territorio. Questi controlli mirati rappresentano un importante passo avanti nella lotta contro il crimine e nella tutela della sicurezza dei cittadini.

