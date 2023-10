Home

Soldi e pensione ai Caregiver nella proposta di legge dell’Onorevole Chiara. Un riconoscimento sociale dovuto

9 Ottobre 2023

Livorno 9 ottobre 2023 – Soldi e pensione ai Caregiver nella proposta di legge dell’Onorevole Chiara. Un riconoscimento sociale dovuto

Buone notizie per Caregiver sono in arrivo da Roma, grazie all’onorevole Chiara Tenerini (FI). Finalmente in arrivo più tutele per quelle persone che purtroppo a causa di particolari e delicate situazioni familiari; sono costrette a rinunciare al lavoro per prendersi cura h24 di cari bisognosi di cure ed assistenze e che troppo spesso sopperiscono alle carenze del sistema pubblico. Qui l’iter della proposta di legge da seguire sul sito del Governo

Tutele Caregiver, Tenerini (FI) presenta proposta di legge per il riconoscimento giuridico e la tutela di questa importante figura

“Ho depositato una proposta di legge che mira al riconoscimento giuridico ed alla tutela dei caregiver familiari, conviventi con il soggetto da assistere.

Si tratta di un esercito silenzioso che, in Italia, conta milioni di persone, numero in crescita alla luce del costante invecchiamento della popolazione.

Oggi abbiamo fatto un primo passo nei confronti di una platea di persone che svolgono la loro preziosa attività, sia a tempo pieno che parallelamente al proprio lavoro, ma che fino ad oggi non sono state considerate meritevoli di tutela per l’ordinamento giuridico.

Ritengo invece fondamentale riconoscere agli stessi un valore economico e sociale dell’attività svolta”.

Lo dichiara la deputata di Forza Italia Chiara Tenerini, che sottolinea:

“La norma mira a riconoscere un valore economico e sociale dell’attività svolta dai caregiver familiari. Contiene previsioni circa il riconoscimento di un’indennità e dei relativi contributi previdenziali; compatibili con gli stringenti vincoli di finanza pubblica e con l’obiettivo di maggiori risorse in futuro.

Sono altresì previste misure per agevolare la conciliazione tra attività lavorativa e l’attività di cura, il reinserimento nel mondo del lavoro, la valorizzazione delle competenze acquisite.

A queste si aggiungono una serie di misure, da attuarsi a livello locale, ad opera degli enti territoriali. Prendersi cura delle persone è una missione impegnativa, dal punto di vista umano, fisico e sentimentale che produce, tra l’altro, un risparmio per lo Stato sul fronte sanitario”.

