Sole 24Ore e Qualità della vita: se sei un over 65 livornese, trasferisciti a Cagliari

10 Giugno 2022

Livorno tra le peggiori d'Italia per over 65 (94esimi). 106esima posizione su 107 per numero di medici geriatri

Qualità della vita, bambini giovani e anziani

Secondo i dati del Sole 24 Ore con 402,1 punti Livorno si posiziona 49esima (su 107) in classifica nazionale

Vediamo nel dettaglio i fattori analizzati per la compilazione delle classifiche per quanto riguarda Bambini, giovani e anziani

I BAMBINI

A livello generale per quanto riguarda i bambini, Livorno si trova in posizione 49 su 107

Nel dettaglio

A Livorno si fanno pochi figli, il tasso di fecondità (con un valore di 324,7) ci vede al 71 posto

Il numero dei pediatri, professionisti attivi ogni mille residenti 0-14 anni pone Livorno al 68 posto

Spazio abitativo -Superficie media/componenti medi delle famiglie – In mq. vede Livorno tra le ultime posizioni, la 93esima

Studenti per classe – Numero medio nelle scuole pubbliche: Anche in questo caso Livorno si attesta tra le ultime posizioni, la 95esima confermando una tendenza alle “calassi pollaio”

Scuole accessibili – Senza barriere fisiche – In % sul totale, vede Livorno oltre la metà classifica in posizione 68, è una situazione ancora da migliorare

Più rosea è la situazione degli Asili nido – posti autorizzati in Provincia dove siano sotto la metà classifica in posizione 44

Giardini scolastici Mq per bambino 0-14 anni nel comune capoluogo. Anche in questo caso Livorno si piazza sotto la metà classifica in posizione 42

Il Verde attrezzato – Mq per bambino 0-14 anni nel comune capoluogo ci vede poco più su della metà classifica in posizione 62

Buona la 21esima posizione per quanto riguarda gli edifici scolastici con la mensa in % sul totale per la Provincia

Buono anche l’Indice sport e bambini (Scuole dello sport e i bambini tra 6-14 che praticano sport agonistico), Livorno è in 24 posizione

Ottimo risultato per gli edifici scolastici con la palestra in % sul totale della Provincia che pone Livorno al 6° posto in classifica nazionale

Per quanto riguarda i delitti denunciati a danno di minori, Livorno si pone verso il fondo della classifica attestandosi in posizione 87. In questa classifica troviamo Siena come città col maggior numero di denunce e Genova come minore

I GIOVANI

A livello generale dopo l’analisi di tutti i fattori, Livorno ottiene per i giovani (18-35 anni) la posizione 68 in classifica nazionale

Nel dettaglio:

Saldo migratorio totale – Differenza tra il numero degli iscritti ed il numero dei cancellati dai registri anagrafici per trasferimento di residenza – per mille abitanti pone Livorno in una buona posizione nazionale, la 60esima

Non molto bene l’Imprenditorialità giovanile – Imprese con titolare under 35 – In % sul totale delle imprese registrate che ci vede in posizione 72

Siamo più o meno fanalino di coda in classifica nazionale (101esima posizione su 107) per quanto riguarda le Aree sportive (Comune capoluogo)

Amministratori comunali under 40 (Provincia): non abbiamo molti under 40, la politica nei nostri territori è praticamente nelle mani di persone più anziane e ci attestiamo in posizione 93 su 107

Affitti, Canone di locazione (Comune capoluogo), rispetto alla media nazionale a Livorno sono abbastanza bassi ci attestiamo infatti in posizione 87

Quoziente di nunzialità – rapporto tra il numero di matrimoni celebrati nell’anno e l’?ammontare medio della popolazione residente (per 1000) vede Livorno al 38° posto

Gap affitti tra centro e periferia (Comune capoluogo) pone Livorno in prima posizione con la differenza più alta tra affitti in centro rispetto alla periferia

L’Età media al parto (In anni della madre al primo figlio) vede Livorno sotto metà classifica in posizione 48

21esima posizione nazionale per quanto riguarda Bar e discoteche

Per quanto riguarda le imprese che fanno ecommerce ci attestiamo a metà classifica in posizione 59

Buona a metà classifica al che la posizione per i laureati che ci vede al 59° posto

Male la disoccupazione giovanile, Livorno si attesta come 22esima città con più disoccupazione

ANZIANI

Livorno non è una città per anziani (over 65), che a livello generale su 107 posizioni si attesta alla 94esima. La migliore è Cagliari e la peggiore d’Italia è Pistoia al 107°posto

Nel dettaglio:

Speranza di vita a 65 anni (In anni) – I livornesi hanno buone speranze di vita ottengono la 23esima posizione nazionale

Esposti per inquinamento acustico (Comune capoluogo), siamo 43esimi in Italia per numero di esposti

Biblioteche – Ogni 10mila residenti con 65 anni e oltre, siamo a fondo classifica in posizione 94

Assistenza domiciliare (Provincia), abbastanza buona, vede Livorno in 40esima posizione nazionale

Orti urbani (mq ogni 100 residenti con 65 anni e oltre nel comune capoluogo), siamo poco oltre la metà classifica nazionale e otteniamo la 60esima posizione

Ottima posizione, l’11cesima per quanto riguarda invece il trasporto anziani e disabili

Indici di dipendenza degli anziani, buono il risultato che ci vede con bassi numeri di dipendenza e ci attesta in posizione 96

Buono anche il rapporto Infermieri ogni 100mila abitanti che vede Livorno al 25 esimo posto

Tristissima la situazione dei Geriatri (Ogni 10mila residenti con 65 anni e oltre) che ci vede penultimi in classifica nazionale con un bel 106° posto

Per quanto riguarda il consumo di farmaci per malattie croniche

(Per ipertensione, diabete, asma e bpco – In unità minime farmacologiche ogni over 65) rispetto al resto d’Italia ci posizioniamo poco al di sotto di metà classifica ottenendo un 50° posto

I livornesi sono tra meno depressi d’Italia, il consumo di farmaci per depressione ci pone verso la fine della classifica in posizione 99

Medici specialisti: nelle prime tre posizioni troviamo Cagliari, Siena e Pisa poi per trovare Livorno bisogna scorrere la classifica fino oltre la metà dove ci troviamo posizionati al 61° posto

