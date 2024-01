Home

Sport

Basket

Solida Libertas piega Omegna

Basket

22 Gennaio 2024

Solida Libertas piega Omegna

Livorno 22 gennaio 2024 – Solida Libertas piega Omegna

Nella domenica che sancisce lo struggente arrivederci a Capitan Forti, la Aker Libertas si sbarazza con disinvoltura della temibile Paffoni Omegna. Priva dei chili e del talento di Lucarelli (a riposo per via di una dolorosa distorsione a una caviglia), con Fratto e Ricci acciaccati, la squadra di Andreazza ha avuto il grande merito di entrare subito in partita. Williams – high stagione di 18 per l’olandese – ha dispensato fosforo e segnato i canestri che hanno dato il primo (e decisivo) strappo alla partita.

Il parziale di 25-8 con il quale la Libertas ha mandato in archivio il primo quarto è la dimostrazione plastica della concentrazione e della difesa attenta degli amaranto.

Omegna ha provato a rientrare (27-18 con tripla del -6 fallita da Solaroli), ma Ricci dalla distanza l’ha sistematicamente ricacciata indietro.

Raggiunto il +20 (43-23) a inizio del terzo quarto, la Libertas ha concesso ai Piemontesi di riaffacciarsi in partita (47-38 con tripla del -6 di nuovo sbagliata, stavolta da Baldassare) prima di essere definitivamente travolta da un chirurgico Ricci.

Il finale è stato materiale per gli amanti delle statistiche con Kosic (per lui 23 punti tutti nei secondi 20’) che ha permesso alla Fulgor di limitare il passivo.

La Akern ha così potuto dedicare la vittoria al suo Capitano Francesco Forti osannato dal tutto il PalaMacchia con striscioni e cori, e premiato dalla società con una targa ricordo.

Akern Libertas Livorno – Paffoni Fulgor Omegna 80-70 (25-8, 15-15, 15-19, 25-28)

Akern Libertas Livorno: Antonello Ricci 21 (2/6, 5/7), Leon Williams 18 (3/3, 3/5), Gregorio Allinei 9 (3/5, 1/5), Tommaso Fantoni 8 (4/7, 0/0), Luca Tozzi 7 (1/3, 1/3), Francesco Fratto 5 (1/1, 1/3), Andrea Saccaggi 5 (1/1, 1/8), Dorin Buca 5 (1/4, 0/0), Andrea Bargnesi 2 (1/2, 0/2), Nicola Vicenzini 0 (0/0, 0/0), Federico Madeo 0 (0/0, 0/0), Francesco Forti 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 10 / 14 – Rimbalzi: 43 9 + 34 ( Tommaso Fantoni 10) – Assist: 19 ( Leon Williams 8)

Paffoni Fulgor Omegna: Zan Kosic 23 (2/3, 4/8), Manuele Solaroli 13 (1/3, 2/3), Jacopo Balanzoni 9 (3/7, 0/0), Patrick Baldassare 9 (0/5, 3/7), Filippo Fazioli 7 (1/6, 1/4), Andrea Picarelli 4 (2/3, 0/1), Mattia Coltro 3 (0/1, 1/2), Marco Torgano 2 (1/3, 0/2), Filippo Puppieni 0 (0/0, 0/0), Daniel Trebeschi 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 17 / 22 – Rimbalzi: 34 5 + 29 ( Jacopo Balanzoni , Patrick Baldassare 8) – Assist: 7 ( Zan Kosic 2)

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin