8 Luglio 2024

Livorno 8 luglio 2024 – Solidarietà al presidio: Livorno Civica al fianco dei lavoratori senza stipendio

Mattina di solidarietà e supporto, i rappresentanti di Livorno Civica hanno fatto visita al presidio dei lavoratori esterni dell’indotto della raffineria Eni a Stagno. Questi lavoratori, impiegati presso la Sms Operations e attivi all’interno della raffineria, sono rimasti senza stipendio per due mesi, una situazione che ha messo a dura prova le loro famiglie.

La visita di Livorno Civica non è stata solo un gesto simbolico, ma anche un impegno attivo per trovare soluzioni concrete. “Oltre alla nostra presenza e completa solidarietà, ci mettiamo a disposizione con i nostri gruppi di lavoro, per cercare soluzioni a questo problema,” ha dichiarato un portavoce del gruppo.

La condizione di questi 18 lavoratori non è solo un problema individuale, ma un simbolo di una sfida più ampia che affronta la comunità lavorativa. “Non è accettabile che 18 famiglie restino senza uno stipendio nel silenzio generale,” ha continuato il portavoce, evidenziando la necessità di una risposta collettiva e tempestiva.

Livorno Civica ha sottolineato il proprio dovere morale e civico di intervenire: “Abbiamo il dovere di creare le condizioni perché questa situazione finisca al più presto e non si ripresenti per nessun lavoratore.”

Il presidio e la protesta dei lavoratori sono un richiamo all’azione per le autorità e le aziende coinvolte, affinché si giunga a una risoluzione equa e rapida. La solidarietà mostrata da Livorno Civica è un passo verso la giustizia lavorativa e la dignità delle persone coinvolte