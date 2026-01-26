Home

26 Gennaio 2026

Solidarietà alla Palestina, l’Amministrazione comunale esprime solidarietà ai 10 VF di Pisa colpiti da procedimenti disciplinari

Livorno 26 gennaio 2026

L’ Amministrazione Comunale di Livorno esprime la massima solidarietà per i 10 Vigili del Fuoco raggiunti da contestazioni disciplinari per aver partecipato nel settembre del 2025 a Pisa, alla Manifestazione in solidarietà del popolo Palestinese. La manifestazione di vicinanza, che è stata espressa con la loro partecipazione e i loro gesti, è stata un atto di rispetto verso una popolazione civile martoriata dalla guerra, che dovrebbe render fieri tutti. Inoltre vogliamo ricordare che lo sciopero è un diritto sancito dalla Costituzione.

In tal senso come già detto dal Sindaco Luca Salvetti nel suo intervento in Consiglio Comunale del 20 Gennaio scorso rispendendo a una mozione sull’accaduto: diamo piena solidarietà ai Vigili del Fuoco e biasimiamo chi volesse perseguire queste persone, impegnandoci a portare queste valutazioni in tutte le sedi istituzionali in cui ci sarà permesso di farlo. Il Comune di Livorno ribadisce quindi il proprio sostegno ai Vigili del Fuoco coinvolti e auspica che ogni procedimento disciplinare venga ritirato.