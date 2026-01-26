Solidarietà alla Palestina, l’Amministrazione comunale esprime solidarietà ai 10 VF di Pisa colpiti da procedimenti disciplinari
Livorno 26 gennaio 2026
L’ Amministrazione Comunale di Livorno esprime la massima solidarietà per i 10 Vigili del Fuoco raggiunti da contestazioni disciplinari per aver partecipato nel settembre del 2025 a Pisa, alla Manifestazione in solidarietà del popolo Palestinese. La manifestazione di vicinanza, che è stata espressa con la loro partecipazione e i loro gesti, è stata un atto di rispetto verso una popolazione civile martoriata dalla guerra, che dovrebbe render fieri tutti. Inoltre vogliamo ricordare che lo sciopero è un diritto sancito dalla Costituzione.
In tal senso come già detto dal Sindaco Luca Salvetti nel suo intervento in Consiglio Comunale del 20 Gennaio scorso rispendendo a una mozione sull’accaduto: diamo piena solidarietà ai Vigili del Fuoco e biasimiamo chi volesse perseguire queste persone, impegnandoci a portare queste valutazioni in tutte le sedi istituzionali in cui ci sarà permesso di farlo. Il Comune di Livorno ribadisce quindi il proprio sostegno ai Vigili del Fuoco coinvolti e auspica che ogni procedimento disciplinare venga ritirato.