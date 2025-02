Home

11 Febbraio 2025

Livorno 11 febbraio 2025 Solo Dance, Nannipieri Beatrice campionessa indiscussa

Presso il Palasport di Massa si sono tenuti i campionati interprovinciali di categoria per la specialità di SOLO DANCE per le pattinatrici toscane.

Beatrice Nannipieri , classe 2015, non ha smentito le aspettative, un brillantissimo oro nella categoria Esordienti Internazionale di solo dance per la polisportiva La Rosa Livorno, presentando un programma d’ eccellenza, eleganza e precisione, incantando non solo il pubblico presente ma anche la giuria.

Ad accompagnarla il tecnico di solo dance Barni Viola che la segue durante tutta la sua preparazione attenta e precisa insieme al maestro di danza, campione del mondo Gasperini Gabriele.

Questo è solo il primo appuntamento per Beatrice, capace di sorprenderci sicuramente anche nei prossimi impegni sportivi. Tutto il team dei tecnici della polisportiva La Rosa Livorno si stringe in un forte applauso per la piccola e promettente pattinatrice insieme al presidente Mario Tinghi e tutte le amiche di squadra.