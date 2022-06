Home

Solstizio d’estate, appuntamento con lo Yoga e il “Saluto al Sole”

20 Giugno 2022

Solstizio d’estate, appuntamento con lo Yoga e il “Saluto al Sole”

Giornata Internazionale dello Yoga: martedì 21 giugno appuntamento alla Terrazza Mascagni

L’evento, aperto a tutti, avrà inizio alle ore 20. Il raduno a partire dalle 19.30

Livorno, 20 giugno 2022

Martedì 21 giugno, giorno del solstizio d’estate, si celebra la Giornata Internazionale dello Yoga.

Per il sesto anno consecutivo Livorno aderisce alle celebrazioni con un evento che, come nelle edizioni precedenti, avrà come cornice la Terrazza Mascagni.

A partire dalle ore 19.30 del 21 giugno i partecipanti potranno prendere posizione sulla terrazza che si affaccia sul mare, mentre dalle 20 inizierà il Saluto al Sole seguito da un momento di meditazione.

L’appuntamento, aperto a tutte le persone non solo di Livorno, praticanti e non, a tutte le scuole e ai docenti di yoga, che vogliano unirsi per celebrare questa giornata, è organizzato dalla Rete Olistica di Livorno che riunisce oltre venti centri, ed ha il patrocinio del Comune di Livorno.

Come spiegano gli organizzatori “lo yoga è una disciplina psico-fisica che ben si adatta alla cultura e ai tempi moderni. La pratica consente di acquisire consapevolezza del corpo e del respiro, di far fluire l’energia vitale, di rendere tonico e flessibile il corpo, allungando la muscolatura e mantenendo sane le articolazioni. Anche gli organi interni vengono massaggiati e il sistema immunitario ne risulta rafforzato. Grazie allo yoga è possibile dissolvere le tensioni fisiche e mentali, cause di stress e ansia. Proprio il benessere psicofisico che questa disciplina consente di raggiungere, rappresenta un valore aggiunto.

Non dimentichiamoci, inoltre, che Livorno ha una tradizione basata sul turismo del benessere che risale alla fine dell’800, con la realizzazione dei primi stabilimenti balneari, che fecero della città una meta estiva, ambita dalla borghesia nazionale ed internazionale”.

