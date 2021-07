Home

“Soluzioni immediate per l’edilizia scolastica”

Politica

2 Luglio 2021

“Soluzioni immediate per l’edilizia scolastica”

La Federazione Anarchica Livornese esprime il proprio sostegno alla lotta di studenti e lavoratori del Liceo Enriques

Livorno 2 luglio 2021

La Federazione Anarchica Livornese esprime il proprio sostegno alla lotta di studenti e lavoratori del Liceo Enriques che giustamente pretendono soluzioni adeguate e sicure per risolvere il problema della mancanza di aule.

La protesta in atto contro la nuova succursale in Via Filzi porta di nuovo alla luce le gravi mancanze dell’edilizia scolastica in città, di cui il Liceo Enriques è solo l’esempio attualmente più eclatante, mostra le responsabilità delle amministrazioni provinciale e comunale che, garantendo gli interessi della rendita e dei proprietari, non solo non provvedono a proporre nuovi spazi adeguati, ma negli ultimi decenni hanno eroso il patrimonio di edilizia scolastica esistente.

Questo quadro locale si inserisce in una situazione disastrosa a livello nazionale, che la pandemia ha solo reso più evidente.

Sosteniamo la lotta di studenti e lavoratori del Liceo Enriques, perché sia trovata una soluzione idonea al problema delle aule, sosteniamo una ripresa della mobilitazione nelle scuole nei prossimi mesi, perché possano avere direttamente voce in capitolo coloro che a scuola studiano e lavorano.

