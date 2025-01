Home

19 Gennaio 2025

Rosignano Solvay (Rosignano Marittimo, Livorno) 19 gennaio 2025 Solvay: a fuoco appartamento, evacuate sette famiglie

Momenti di apprensione nella notte tra il 18 e il 19 gennaio 2025 a Rosignano Solvay, dove intorno alle 00:30 è divampato un incendio in un appartamento al secondo piano di un condominio in via Lavagnini.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco della sede di Cecina, supportati da un’autobotte e un’autoscala provenienti dalla sede di Livorno. Presenti anche i sanitari del 118 e le forze dell’ordine per garantire la sicurezza durante le operazioni.

Sette famiglie evacuate temporaneamente

A scopo precauzionale, i Vigili del Fuoco hanno disposto l’evacuazione temporanea di sette nuclei familiari residenti nello stabile. Fortunatamente, nessuna persona è rimasta intossicata o ferita durante l’episodio. Al termine delle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza, tutti i residenti sono stati autorizzati a rientrare nelle proprie abitazioni.

Le cause dell’incendio

Secondo i primi accertamenti, l’incendio sembrerebbe essere stato causato da un malfunzionamento di natura elettrica. I vigili del fuoco hanno lavorato con prontezza per circoscrivere le fiamme e impedire che queste si propagassero agli altri appartamenti del condominio.

L’intervento rapido e coordinato delle squadre di soccorso ha permesso di evitare conseguenze più gravi e di riportare in breve tempo la situazione alla normalità. Ancora una volta, la professionalità dei Vigili del Fuoco si è rivelata fondamentale per la sicurezza della comunità.

I residenti, comprensibilmente scossi dall’accaduto, hanno potuto fare rientro nelle proprie case in sicurezza.

