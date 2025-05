Home

Solvay: anziani chiedono panchine, il Comune provvede

7 Maggio 2025

Una bella giornata di sole, un albero che fa ombra e una panchina. Un’immagine che racchiude in sé momenti di godimento della natura, ma anche di socialità. Perché seduti su una panchina si può leggere, scambiare quattro chiacchiere con le amiche e gli amici, conoscere persone nuove. E la panchina può diventare anche l’unico momento di svago della giornata, quando il meteo volge al bello, per le persone un po’ avanti con l’età, che non guidano più l’auto né vanno in bicicletta, ma amano socializzare con gli amici e trascorrere qualche momento insieme.

Per questo alcune signore e signori over 75 che abitano nella zona di via dei Mille, a Rosignano Solvay, non avendo panchine a disposizione nelle vicinanze di casa, per diverso tempo – con il beltempo – per parlare un po’ scendevano sotto i pini portandosi dietro talvolta una sedia da casa. Fino a quando, chiaccherando anche con gli amici dell’Auser; hanno deciso di prendere carta e penna per chiedere all’Amministrazione comunale – molto attenta alle politiche sociali – se c’era la possibilità di far posizionare un paio di panchine lungo la loro via.

“ Hanno scritto una bella lettera per sensibilizzare sul problema”, spiega l’assessore Cristina Santinelli che nella mattinata del 6 maggio, insieme al persone tecnico (coordinato da Luca Dal Canto) dell’Unità Operativa Urbanizzazioni primarie, mobilità e difesa del suolo, è arrivata in via dei Mille dove sono state scaricate due panchine, posizionandole a breve distanza l’una dall’altra.

Era presente anche il vicepresidente dell’Auser di Rosignano Solvay, Mauro Cusmai. Poco dopo sono scese per un saluto anche alcune signore che hanno firmato la lettera. “Sono e siamo molto contente che l’Amministrazione comunale abbia risposto al nostro appello”, ha detto Irma Biasci sedendosi “per prova” su una delle due panchine.

Ma ecco a seguire il testo della lettera che era stata consegnata all’User, quindi al Comune e all’assessore Santinelli.

“Siamo un gruppo di signore anziane che voi conoscete bene perché ci portate al mare d’estate (è un servizio con l’Auser) e a fare delle belle passeggiate. Grazie a voi abbiamo fatto amicizia. Alcune di noi abitano vicine e ci incontriamo spesso. Siamo quasi tutte vedove. Quando il tempo è bello ci troviamo sotto i pini in via dei Mille dove c’è un po’ di fresco, però non c’è niente per sedere e fare due chiacchiere. Ci vorrebbero due panchine. Potreste aiutarci? Grazie”. In calce alla lettera sette firme: Rina Manzi, Maria Espero, Ilda Pampana, Dilva Rossi, Irma Biasci, Sergio Benvenuti e Iago Santini.

