7 Ottobre 2024

Livorno 7 ottobre 2024 – Solvay, arrestati un uomo ed una donna per spaccio

I carabinieri della Compagnia di Cecina hanno svolto un servizio antidroga che ha coinvolto le Stazioni dell’Arma di Castiglioncello, Rosignano Marittimo e Rosignano Solvay.

Nel corso del servizio hanno tratto in arresto un 35enne di origini Nord Africane ed una 21enne della zona per il reato di spaccio di stupefacenti in concorso.

I militari avevano concentrato la loro attenzione sul centro cittadino, grazie anche ad alcune segnalazioni da parte di privati cittadini che avevano riferito di una coppia che, aggirandosi per strade e piazze, erano stati notati incontrare fugacemente altre persone.

Grazie ai servizi di osservazione, svolti anche con pattuglie in abiti civili, i militari sono riusciti ad individuare la coppia che, nel corso del pomeriggio, è stata colta nel tentativo di cedere della droga ad una 55enne della zona nella frazione di Rosignano Solvay. Si trattava di due dosi di cocaina per un peso complessivo di circa di 1,5 grammi.

All’avvicinarsi dei militari, i due hanno tentato inutilmente la fuga, venendo bloccati. Nel corso della successiva perquisizione domiciliare i militari hanno rinvenuto sostanza stupefacente del tipo cocaina per un peso complessivo di 2,1 gr. circa e 0,3 di hashish suddivisa in dosi, due buste in cellophane riportanti ritagli circolari come quelli usati per il confezionamento della droga in sequestro, nonché la somma contante di euro 2.400 euro verosimilmente provento dell’illecita attività.

Tutto il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro e la coppia è stata dichiarata in arresto con l’accusa di spaccio di stupefacenti in concorso.

Nel corso della medesima operazione di polizia giudiziaria i carabinieri hanno altresì segnalato in qualità di assuntrice per fine non terapeutico anche la predetta 55enne che aveva appena acquistato la cocaina dagli arrestati.

