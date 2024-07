Home

16 Luglio 2024

Rosignano Solvay (Rosignano Marittimo, Livorno) 16 luglio 2024 – Solvay: Asfaltatura via Forlì, chiuso sottopasso

L’amministrazione comunale avvisa i cittadini che a partire da mercoledì 17 luglio inizieranno i lavori di asfaltatura in via Forlì, a Rosignano Solvay.

Per consentire lo svolgimento degli interventi in sicurezza e nel minor tempo possibile, si renderanno necessarie alcune modifiche alla circolazione stradale. In particolare, si informa che il sottopasso che collega l’Aurelia a via Forlì sarà chiuso al traffico per due giornate lavorative consecutive, mercoledì 17 e giovedì 18 luglio.

Ci scusiamo per il disagio arrecato e ringraziamo i cittadini per la comprensione.