10 Giugno 2025

Rosignano Marittimo (Livorno) 10 giugno 2025 Solvay: carenze igienico sanitarie, sospesa attività di pasticceria

Nell’ambito della campagna dei Carabinieri sulla sicurezza degli alimenti, i militari del NAS – Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Livorno proseguono con le ispezioni all’interno di esercizi di preparazione e somministrazione alimenti.

A seguito di un controllo per verificare il rispetto della normativa vigente e prevenire potenziali rischi per la salute pubblica, i carabinieri hanno rilevato che, in un bar pasticceria della frazione di Rosignano Solvay, i locali di preparazione e somministrazione alimenti erano tenuti in precarie condizioni igienico-sanitarie per la presenza di sporco pregresso e residui di precedenti vecchie lavorazioni sugli impianti e attrezzature, nonché la presenza diffusa di infestanti vivi e morti sotto la pedana del bar ed all’interno delle esche di cattura posizionate nel locale. Tali circostanze hanno reso necessaria la richiesta di intervento di personale dell’Azienda Sanitaria Toscana Nord Ovest, da cui è scaturito un provvedimento di immediata sospensione ed inibizione dell’attività di somministrazione alimenti sino ad avvenuta risoluzione delle criticità.

Il controllo ha altresì comportato sanzioni a carico della titolare per 3.000 euro.

Analoghi controlli proseguiranno su tutto il territorio provinciale da parte del N.A.S. in collaborazione con l’Arma territoriale a tutela della salute pubblica e della sicurezza alimentare.

