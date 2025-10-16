Solvay, denunciate due persone per violazione delle norme sulle armi
I Carabinieri della Stazione di Rosignano Solvay hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Livorno due 60enni per omessa denuncia di armi e detenzione abusiva di armi.
Nell’ambito di un controllo, i militari hanno verificato che uno dei due deteneva, senza aver mai provveduto a denunciarne il possesso, tre pistole di proprietà del congiunto, regolarmente denunciate da quest’ultimo come detenute presso un’altra abitazione, contravvenendo all’obbligo di formalizzare la prevista comunicazione di trasferimento delle stesse all’Autorità.
I due dovranno quindi rispondere all’Autorità Giudiziaria labronica dei reati di omessa denuncia di armi e detenzione abusiva di armi e le pistole sono state sottoposte a sequestro.
Vista la delicatezza della materia, i controlli proseguiranno al fine di vigilare sulla corretta tenuta delle armi. L’occasione è propizia per ribadire gli alti livelli di attenzione richiesti ai detentori di armi e l’importanza delle comunicazioni obbligatorie in caso di spostamento, anche tra abitazioni riconducibili alla stessa persona.