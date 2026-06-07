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Solvay, FdI: “Marciapiedi invasi dagli oleandri, pedoni e disabili costretti sulla ciclabile”

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7 Giugno 2026

Solvay, FdI: “Marciapiedi invasi dagli oleandri, pedoni e disabili costretti sulla ciclabile”

Rosignano Solvay (Livorno) 7 giugno 2026 Solvay, FdI: “Marciapiedi invasi dagli oleandri, pedoni e disabili costretti sulla ciclabile”

Verde pubblico e accessibilità, la denuncia di Fratelli d’Italia denuncia: “Marciapiedi invasi dagli oleandri, pedoni e disabili costretti sulla ciclabile”

La manutenzione del verde pubblico torna al centro del dibattito politico cittadino. A sollevare la questione sono il consigliere comunale e provinciale di Fratelli d’Italia Stefano Scarascia, il membro del coordinamento cittadino Marino Fraioli e l’ex consigliere comunale Fabio Niccolini, che denunciano una situazione di degrado lungo la via Vecchia Aurelia, in corrispondenza della pista ciclabile.

Secondo gli esponenti del partito, la crescita incontrollata degli oleandri avrebbe reso in diversi punti impraticabile il marciapiede, costringendo i pedoni a utilizzare la pista ciclabile e creando disagi soprattutto alle persone con disabilità.

A supporto della segnalazione vengono mostrate anche alcune fotografie e immagini che documenterebbero le difficoltà di percorrenza dell’area. In una delle immagini si vede una donna che cammina lungo la pista ciclabile, mentre in un’altra un cittadino in carrozzina è costretto a utilizzare lo stesso percorso, apparentemente impossibilitato a transitare sul marciapiede a causa dell’ingombro della vegetazione.

“La situazione del verde pubblico e di altri servizi essenziali è ben diversa da quella descritta dall’amministrazione comunale”, sostengono i rappresentanti di Fratelli d’Italia, che accusano la giunta di concentrarsi su annunci e grandi progetti trascurando invece la manutenzione ordinaria della città.

Nel mirino finisce in particolare il tratto della via Vecchia Aurelia dove, secondo quanto segnalato, la vegetazione avrebbe progressivamente occupato parte dei percorsi pedonali. Una criticità che, evidenziano gli esponenti del centrodestra, rappresenterebbe un ostacolo concreto per le persone con ridotta mobilità.

“Ricordiamo al sindaco e all’assessore competente che esistono cittadini con disabilità che non possono permettersi continui saliscendi dal marciapiede”, affermano Scarascia, Fraioli e Niccolini. “Anche per gli accompagnatori questa situazione può rappresentare una difficoltà importante”.

Le immagini allegate alla denuncia, secondo i firmatari, mostrerebbero proprio le conseguenze pratiche di questa situazione: pedoni e persone con disabilità che, non trovando spazio sufficiente sul marciapiede, finiscono per condividere la pista ciclabile con le biciclette, con possibili ripercussioni sia sulla sicurezza sia sull’accessibilità.

Secondo i firmatari del comunicato, la criticità assume un peso ancora maggiore considerando che si trova in una zona centrale della città e pertanto difficilmente potrebbe essere passata inosservata agli amministratori.

L’affondo politico è diretto. Fratelli d’Italia contrappone infatti gli investimenti e le iniziative promosse dall’amministrazione alla necessità di intervenire sulle problematiche quotidiane che incidono sulla qualità della vita dei cittadini.

“Prima di proclami, bandiere e grandi eventi – sostengono gli esponenti del partito – occorre garantire le manutenzioni necessarie e assicurare il rispetto delle persone con disabilità, che già convivono quotidianamente con limitazioni negli spostamenti”.

La richiesta rivolta all’amministrazione comunale è quindi quella di intervenire rapidamente per ripristinare la piena fruibilità dei marciapiedi e garantire condizioni di sicurezza e accessibilità lungo il percorso interessato, evitando che pedoni, persone in carrozzina e ciclisti siano costretti a condividere gli stessi spazi a causa della mancata manutenzione del verde.