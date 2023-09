Home

Politica

Solvay: “il cantiere misterioso ed eterno”, l’intervento di Fdi

Politica

1 Settembre 2023

Solvay: “il cantiere misterioso ed eterno”, l’intervento di Fdi

Rosignano Solvay (Rosignano Marittimo, Livorno) 1 settembre 2023

IL CANTIERE MISTERIOSO ED ETERNO

“Sul territorio del Comune di Rosignano Marittimo sono presenti situazioni che hanno dell’incredibile; questa volta parliamo del cantiere situato a Rosignano Solvay, esattamente all’angolo tra via Tripoli e via del Popolo.

In quel luogo l’Amministrazione comunale, che è la diretta committente,

ha in programma la realizzazione di un centro sperimentale ed innovazione sociale nell’ambito dei P.I.U di cui al POR FESR 2014- 2020 Asse 6 Urbano

Non sto scherzando: è scritto proprio così nel cartello illustrativo dei lavori! – Sottolinea il consigliere comunale di FdI Stefano Scaracia-

In pratica lo strumento che la legge prescrive come illustrativo della finalità del cantiere è scritto in modo criptico. Il comune cittadino non riesce a capire cosa e perché si sta costruendo e per quale fine si impiegano 1.223.277 euro di soldi suoi.

Questo pur grave aspetto non è il peggioreI

I cittadini devono saper che il cantiere misterioso è stato aperto il 13 maggio 2019 con previsione di fine lavori per il 9 novembre del 2020.

Lo stato attuale dei lavori ed il numero del personale che vi si vede a lavorare lascia prevedere una probabile inaugurazione per l’anno giubilare, però quello del 2050 !!!

Forse vanno “un po’ lenti” nella speranza di capire cosa devono fare (visto il cartello il dubbio viene…).

E’ ormai vicino il novembre del 2023 e le domande che Fratelli d’Italia pone al Sindaco sono:

perché il cantiere è in così grave ritardo? I lavori sono di fatto sospesi? Quanti soldi di quelli previsti sono già stati erogati alle ditte appaltatrici? Quali altri oneri a carico della collettività derivano dalla presente situazione?

Fare chiarezza su questi punti è doveroso ed urgente ma soprattutto Fratelli d’Italia chiede: cosa succederà nel prossimo futuro?

C’è qualche speranza o dobbiamo rassegnarci ad un cantiere oltre che misterioso anche eterno?

Porteremo la questione in Consiglio Comunale però se Sindaco ed Assessore uscissero dal palazzo del potere per dar conto dell’operato dell’Amministrazione anche con risposte sulla stampa sarebbe un gran bene ed un segno di rispetto per i cittadini.

Troppo facile rilasciare continuamente interviste trionfali su quel che (dicono loro…) va bene”

Stefano Scarascia – Dirigente e Capo Gruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio Comunale

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin