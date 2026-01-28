Solvay inaugura il primo impianto europeo per la silice amorfa, presente anche il sindaco Salvetti

Home

28 Gennaio 2026

Rosignano, inaugurato il nuovo impianto Solvay per la silice amorfa: presente il sindaco Salvetti

Questa mattina il sindaco di Livorno Luca Salvetti ha partecipato all’inaugurazione del nuovo impianto Solvay dedicato alla produzione di silice amorfa, una forma di biossido di silicio in polvere con proprietà di assorbimento e addensanti. Si tratta del primo impianto di questo tipo in Europa.

“Una giornata significativa per l’economia di Livorno”, ha dichiarato il sindaco, sottolineando l’importanza dell’intervento per il settore industriale, per le prospettive occupazionali e per lo sviluppo di produzioni strettamente legate alla sostenibilità.

Secondo quanto evidenziato dall’amministrazione comunale, l’avvio del nuovo impianto rafforza ulteriormente il radicamento di Solvay sul territorio e conferma un percorso di incremento dei livelli occupazionali. La produzione, inoltre, si inserisce nel quadro delle tecnologie avanzate connesse alla transizione energetica e alla cosiddetta “green chemistry”, con l’obiettivo di ridurre l’impatto ambientale e migliorare la competitività.

Il nuovo stabilimento produrrà anche “silicio bio”, ottenuto dagli scarti della lavorazione del riso. La produzione avverrà in una nuova torre alta 40 metri e, secondo i dati forniti, consentirà una riduzione del 35% delle emissioni di CO₂ e un risparmio idrico superiore al 20%.

All’evento inaugurale hanno partecipato il board internazionale di Solvay, l’ambasciatore del Belgio, rappresentanti del Ministero dell’Ambiente e altre istituzioni.