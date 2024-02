Home

12 Febbraio 2024

Solvay: Incidente, deferito per guida in stato di ebbrezza e segnalazione per detenzione di stupefacenti

Rosignano Solvay (Rosignano Marittimo, Livorno) 11 febbraio 2024 – Solvay: incidente, deferito per guida in stato di ebbrezza e segnalazione per detenzione di stupefacenti

I Carabinieri di Rosignano Solvay sono intervenuti in seguito a un incidente stradale verificatosi nel centro cittadino. Tuttavia, l’intervento ha portato a conseguenze ben più gravi per un individuo coinvolto nell’incidente.

Un uomo di 52 anni è stato deferito per guida in stato di ebbrezza alcolica, poiché è stato riscontrato un tasso alcolemico pari a 2,01 grammi per litro. L’incidente ha portato al ritiro immediato della sua patente di guida e al sequestro del veicolo, che sarà sottoposto a confisca.

Ma non è finita qui: durante il medesimo servizio di controllo del territorio, i Carabinieri hanno individuato un altro soggetto coinvolto in attività illecite. Si tratta di un 34enne del luogo, segnalato alla competente Prefettura per uso non terapeutico di sostanze stupefacenti. Durante il controllo, l’uomo è stato trovato in possesso di 0,64 grammi di marijuana.

Questi interventi delle forze dell’ordine confermano l’impegno costante nella lotta contro l’abuso di alcol e droghe sulle strade, garantendo la sicurezza e il benessere della comunità.

