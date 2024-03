Solvay: “Piove cemento armato dal cavalcavia, l’incolumità dei cittadini non conta?” 

Home

1 Marzo 2024

Rosignano Solvay si trova di nuovo sotto i riflettori a causa del pericolo imminente rappresentato dal cavalcavia locale. Questa volta è il consigliere comunale Stefano Scarascia del Gruppo Fratelli d’Italia a sollevare l’allarme, dopo che cittadini residenti hanno segnalato il distacco di pezzi consistenti di cemento dalla struttura.

“Ci risiamo”, dichiara Scarascia, “sono stato avvertito questa mattina dai cittadini residenti che dal famigerato cavalcavia di Rosignano Solvay si sono staccati pezzi consistenti di cemento”.

Questa non è la prima volta che Fratelli d’Italia interviene su questa questione, secondo quanto afferma il consigliere; Sindaco e assessore avrebbero sempre rassicurato che la situazione era sotto controllo, ma i fatti dimostrano il contrario. “I pezzi di cemento continuano a cadere. Prima o poi qualcuno verrà colpito ed i danni saranno gravissimi”, avverte Scarascia.

Il consigliere critica aspramente la gestione della questione da parte dell’amministrazione comunale, sottolineando l’apparente reticenza nell’affrontare il problema. “I milioni per Armunia si sono trovati, qualche soldo per mettere in sicurezza il cavalcavia evidentemente non si vuole spendere”, sottolinea. “La sicurezza e l’incolumità dei cittadini non conta.”

La denuncia di Scarascia giunge come un ulteriore richiamo all’attenzione sulle infrastrutture critiche del territorio, sollevando preoccupazioni legittime riguardo alla sicurezza pubblica. La necessità di interventi urgenti per garantire la stabilità del cavalcavia appare sempre più impellente, e la richiesta di azioni concrete da parte delle autorità competenti diventa sempre più pressante.

