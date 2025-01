Rosignano Solvay (Rosignano Marittimo, Livorno) 4 gennaio 2025 Solvay: rientro in sicurezza per gli alunni delle Fattori, riparato tetto scoperchiato

Le ragazze e i ragazzi della scuola media di primo grado “Giovanni Fattori” di Rosignano Solvay martedì 7 gennaio torneranno, dopo tre anni di lezioni nella struttura volano allestita alle Pescine, nel loro “vecchio” istituto di piazza Risorgimento che è stato completamente ristrutturato dal Comune, proprietario dell’edificio che da ora in poi sarà esclusivamente un plesso scolastico.

Il rientro avverrà in tutta sicurezza nonostante i lavori sul tetto tuttora in corso dopo la tempesta di grecale che il giorno di Santo Stefano, cioè il 26 dicembre scorso, aveva scoperchiato parte della copertura sul lato di via Cairoli.

Questa parte dei lavori di rifacimento è già terminata, grazie anche alle ottime condizioni meteo dell’ultima settimana (a parte il vento di questa mattina), mentre in queste ore si stanno togliendo le coperture tipo ondulina per rifare anche la copertura sul lato di via Fratelli Bandiera.

Qui il maltempo non aveva provocato danni, ma si è comunque deciso di intervenire (l’ultimo rifacimento del tetto risale a una ventina di anni fa) per evitare problemi similari nel prossimo futuro.

Il rientro a scuola non interromperà gli interventi su questa seconda parte di tetto che dovrebbero avere una durata di cinque giorni lavorativi esenti da pioggia.

E sarà un rientro in totale sicurezza, dal momento che sono state prese tutte le precauzioni necessarie per garantire la permanenza nella scuola di studenti, studentesse, docenti e personale non docente anche durante le ore di lavoro del personale impegnato nel cantiere.

Le precauzioni, dopo un ampio confronto fra tecnici e dirigenza scolastica, implicano un adeguamento degli orari delle lavorazioni in quota che non devono coincidere con gli orari di entrata ed uscita dei ragazzi e delle ragazze, ma anche la messa in sicurezza per impedire la caduta dall’alto di qualsiasi oggetto e quindi seguendo le prescrizioni del coordinatore della sicurezza.

Nella mattinata del 3 gennaio, un nuovo sopralluogo è stato effettuato alla “Fattori” dal sindaco Claudio Marabotti insieme agli assessori Roberto Repeti, Susanna Masoni, Giacomo Cantini, Giulia Quintavalle e Giulio Rotelli.

Per il Comune erano presenti l’ingegnere Susanna Berti dirigente del settore programmazione e sviluppo del territorio e l’ingegnere Alessandra Ciaccio responsabile dell’unità operativa edilizia pubblica e riqualificazione urbana. La dirigente scolastica Valentina Barsacchi era collegata da remoto così come il vicesindaco Mario Settino.

Prima del rientro del 7 mattina, quindi in questo fine settimana, sarà emanata dalla dirigente della scuola una nuova circolare relativa al rientro nella sede storica e alle precauzioni adottate per garantire la massima sicurezza.

Nel frattempo è in fase di completamento il trasloco dalla struttura volano delle Pescine a quella di piazza Risorgimento dove sono stati trasferiti tutti gli arredi e tutto il materiale didattico. Il rientro dalle vacanze di Natale in un’altra sede (che è comunque quella naturale dell’istituto) non implica infatti, considerando anche l’emergenza in corso, eventuali sospensioni dell’offerta didattica che proseguirà normalmente al mattino e nel pomeriggio.

La prevista inaugurazione ufficiale del 7 mattina è annullata a causa della situazione contingente, ma le ragazze e i ragazzi che frequentano la media “Fattori” entrando nell’edificio ristrutturato troveranno una scuola nuova di zecca, che conta 18 aule, sei grandi laboratori, un’aula magna e numerosi servizi.