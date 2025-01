Home

Solvay: Rubato lo striscione pro Palestina

Rosignano Solvay (Rosignano Marittimo, Livorno) 25 gennaio 2025

Rubato lo striscione che lo scorso autunno era stato appeso in piazza del Mercato a Rosignano Solvay per esprimere solidarietà al popolo palestinese. Qualche giorno fa, a causa del vento, la legatura aveva un po’ ceduto, ma lo striscione era rimasto al suo posto. Poi c’è stato il furto, avvenuto quasi sicuramente durante le ore notturne. Il Comune di Rosignano Marittimo interviene così con un documento per “condannare con fermezza il furto dello striscione in solidarietà con il popolo palestinese”

“La realizzazione e l’esposizione dello striscione è stata votata in consiglio comunale a larghissima maggioranza – è scritto nella nota ufficiale del Comune di Rosignano Marittimo – e rappresenta l’espressione chiara della volontà popolare, espressa con i mezzi propri di uno Stato democratico.Più che il furto in sé, deve essere stigmatizzata e condannata la volontà, da parte di una minoranza evidentemente antidemocratica, di calpestare le decisioni della maggioranza. Questo gesto vigliacco rappresenta inoltre un’offesa alle sofferenza di un intero popolo e un attacco diretto aiai valori di pace e giustizia che il nostro Comune ha sempre sostenuto con convinzione. La solidarietà con le vittime di ingiustizie e soprusi – conclude il documento – non può essere silenziata da atti di censura che mirano a soffocare il dibattito pubblico e a impedire che si alzi una voce contro le violazioni dei diritti umani.