Provincia

Solvay: viola il divieto di avvicinamento, denunciato un 40enne

7 Marzo 2024

Rosignano Solvay (Rosignano Marittimo, Livorno) 7 marzo 2024 – Solvay: viola il divieto di avvicinamento, denunciato un 40enne

I Carabinieri della Stazione Carabinieri di Rosignano Solvay hanno denunciato in flagranza di reato un 40enne di origini albanesi per violazione del provvedimento di divieto di avvicinamento alla persona offesa ed ai luoghi frequentati dalla stessa.

L’uomo, allontanato dall’abitazione familiare nel mese di gennaio 2024 per presunti maltrattamenti alla compagna convivente, era destinatario della citata misura cautelare.

Ma il 40enne, in più riprese, aveva tentato di avvicinarsi alla ex compagna recandosi anche presso un circolo della zona con l’intenzione di incontrarla, nonostante il provvedimento a cui era sottoposto.

Quando però la donna lo ha visto sbracciarsi per richiamare la sua attenzione e avvicinarsi al circolo dove si trovava, ha chiamato i carabinieri che, giunti rapidamente sul posto, hanno fermato l’uomo e lo hanno accompagnato in caserma denunciandolo all’Autorità Giudiziaria labronica per violazione del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

