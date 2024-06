Home

20 Giugno 2024

Il sindacato Unarma apprezza e ringrazia gli uomini del Tuscania per il loro operato

Somalia: Carabinieri paracadutisti del Tuscania salvano dal mare funzionario polacco

Cesto eroico dei rappresentanti delle forze armate in missione all’estero, non solo impegno militare ma anche civile

Il Ringraziamento del sindacato Unarma ai Carabinieri Paracadutisti del 1° Rgt. Tuscania di Livorno per il salvataggio di un funzionario polacco della missione “European Union Capacity Building (Eucap) Somalia

L’associazione sindacale Unarma, apprende ed esprime il suo profondo apprezzamento ai Carabinieri paracadutisti del 1° Rgt. Tuscania di Livorno per l’atto eroico compiuto nei giorni scorsi a Mogadiscio. I due carabinieri paracadutisti del Tuscania hanno salvato un funzionario polacco in difficoltà in un tratto di mare della capitale somala, traendolo in salvo e mettendolo in condizioni di sicurezza.

Questo episodio sottolinea l’importanza della cooperazione internazionale e il valore delle nostre missioni all’estero, che non solo rappresentano il nostro paese, ma contribuiscono attivamente alla protezione e alla sicurezza di cittadini di tutto il mondo.