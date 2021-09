Home

Sondaggio: Tampone per chi non ha il green pass, chi lo deve pagare?

8 Settembre 2021

Livorno 9 settembre 2021

Green Pass o risultato negativo di un tampone effettuato entro le 48 ore precedenti. Queste sono le opsioni con cuui devono fare i conti i cittadini italiani dopo le regole imposte dal Governo per limitare la diffusione del Covid-19

Attualmente le persone che non sono vaccinate devono fare il tampone per poter usufruire “di alcune libertà” o per lavorare. Il costo del tampone attualmente è a carico della persona che lo fa

Dal momento che vaccinarsi non è obbligatorio, sul tema di chi deve pagare il tampone gli italiani si dividono

C’è chi pensa che se lo Stato ti obbliga ad essere sottoposto al tampone, allora dev’essere lo stato a pagarlo

Dall’altra parte i contrari, coloro che credono sia giusto che a pagarli non dovrà essere lo Stato, quindi la collettività

Voi come la pensate? Rispondete al sondaggio

