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Sonnino, Salvetti: nessuna scelta drastica di divieti

Cronaca

26 Giugno 2026

Sonnino, Salvetti: nessuna scelta drastica di divieti

Livorno, 25 giugno 2026 Sonnino, Salvetti: nessuna scelta drastica di divieti

Si è riunito in Prefettura il Comitato di Ordine e Sicurezza Pubblica sulla gestione di varie criticità alcune delle quali legate alla mobilità e al turismo.

Di seguito riportiamo le parole del sindaco Luca Salvetti a commento dell’incontro:

“Nel Comitato di Ordine e Sicurezza Pubblica che si è svolto in Prefettura sono state affrontate diverse situazioni che riguardano la fruizione di alcuni spazi e la gestione di criticità legate alla mobilità e al turismo.

In primis sono soddisfatto per come è stata approcciata la questione del porticciolo di Castel Sonnino, nessuna scelta drastica di divieti di accesso, ma la volontà di fare una ricognizione sulla proprietà dello spazio anche per capire se è privata, o demaniale, e poi una intelligente gestione degli spazi e della fruizione dei tanti livornesi che frequentano la zona. Si tratta di persone che hanno già provveduto a togliere materiale che non poteva stare nel torrino del porticciolo, ma che da anni contribuiscono anche alla pulizia e alla salvaguardia ambientale di quel tratto di costa.

Importante è stata la decisione di operare congiuntamente per andare a colpire gli abusivi che fanno attività legate alle presenze di turisti e in special modo trasporto e accompagnamento di gruppi, o singoli, danneggiando taxi, mezzi autorizzati e guide turistiche ufficiali.

Chiaro poi il riscontro che riguarda l’attenzione sul fronte dei monopattini e delle nuove normative a riguardo. È emerso chiaro che la Polizia Locale sta già portando avanti i controlli anche se il numero dei mezzi di questo genere in città è ancora piuttosto limitato.

Adesso aspettiamo il prossimo Cosp, quello del 30 giugno, nel quale ho chiesto che ci siano dei passaggi fondamentali sulla sicurezza e sui recenti episodi di aggressione, rissa e furti che preoccupano i cittadini livornesi”.