“Sono crollato con dignità grazie all’incuria del Comune”, in via dell’Ambrogiana cartelli di protesta

18 Gennaio 2022

Il muro però è privato e non del Comune

Livorno 18 dicembre 2022

Da circa una settimana via dell’Ambrogiana è chiusa al traffico, è crollato una parte di un muro lungo la strada

Accanto al muro caduto sono apparsi due cartelli di protesta, posizionati molto probabilmente da qualche residente.

Nei cartelli viene data la colpa della caduta del muro all’incuria del Comune nonostante i numerosi appelli dei residenti. Nei cartelli in maniera ironica si da anche la colpa alle auto se il muro è caduto. Una provocazione per segnalare quanto queste sfreccino veloci in una stretta strada a senso unico.

Bisogna ricordare però che il muro è privato e non di proprietà del Comune

Il Comune è intervenuto dietro le segnalazioni dei residenti inviando sul posto la protezione civile e transennando alcune zone.

Come ogni costruzione privata è il proprietario il responsabile e toccherà a lui sgomberare la strada dalle macerie e mettere in sicurezza il muro.

Queste le scritte sui due cartelli

“Si sono caduto! Con dignità, imploso su me stesso senza fare danni. Io Muro del 700 in un borgo antico di Livorno, dipinto da pittori famosi, memoria storica della città sono crollato grazie all’incuria del Comune nonostante gli appelli dei residenti per salvaguardare il borgo e la loro incolumità

Io ho avuto dignità, l’amministrazione, i sindaci, il difensore civico, No. Vergogna”

Scusate se sono crollato, non ne potevo più di queste auto e furgoni a tutta velocità. Comunque ho tutelato i bimbi che vanno a scuola. Eppure c’è chi dice che non è così”

