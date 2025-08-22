Home

Soppressione Feccia Bianca, PD Cecina: “Parlamentari del territorio di centrodestra disinteressati, distratti o ininfluenti?”

22 Agosto 2025

“I parlamentari eletti nel nostro territorio nelle file del centro destra, forza italia e lega, e quindi della maggioranza che governa il paese dal 2022, si sono distratti? O si sono disinteressati della soppressione di un servizio essenziale per Cecina, e per tutti i comuni limitrofi, come la fermata del Freccia Bianca presso la nostra stazione ferroviaria? Oppure, sono del tutto ininfluenti verso il governo e il ministero delle infrastrutture?

C’è voluto, per l’ennesima volta, l’intervento dell’onorevole Marco Simiani, del nostro partito, con una interrogazione a risposta in commissione, perché la voce di Cecina venisse fatta sentire a Roma in parlamento.

E’ già successo che Simiani abbia presentato una mozione per avere un finanziamento per l’adeguamento del ponte Margherita Hack di Marina, poi rigettata dalla maggioranza di governo, ed è stato ancora Simiani, dai banchi di Montecitorio, a chiedere spiegazioni per lo stop del tutto ingiustificato all’inizio dei lavori per la Tirrenica.

La soppressione del Freccia Bianca a Cecina, decisa senza alcun contatto preventivo con l’amministrazione comunale, è un danno enorme per il nostro territorio.

Per tutti quelli che lo abitano, che qui studiano, che qui lavorano, e che qui vengono in vacanza, non solo per le elettrici e gli elettori del PD e del centro sinistra.

Abbiamo 6 milioni di turisti che ogni anno ci scelgono per le loro vacanze. Siamo il secondo polo scolastico della provincia di Livorno. Cecina è baricentrica per i servizi erogati per un numero enorme di comuni a cavallo di due provincie.

In passato, chi rappresentava Cecina a Roma, al governo, non si è mai disinteressato del proprio territorio di appartenenza, anche coloro che erano stati eletti in seno a partiti di segno opposto al nostro e in maggioranze diverse da quella che ha sempre governato Cecina. Cosa c’è di diverso, oggi? Per il partito democratico, niente. Il partito è impegnato in ogni modo possibile, a difendere gli interessi di Cecina e di tutta l’area per la quale Cecina è un riferimento imprescindibile.

Auspichiamo che l’attenzione dei parlamentari di centro destra cresca e faccia da sponda all’interrogazione presentata da Marco Simiani e che riportiamo di seguito:

“ Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; per sapere, premesso che:

apprendiamo dalla Stampa che Trenitalia avrebbe disposto, senza preventiva comunicazione alle istituzioni locali, la soppressione della fermata di Cecina del treno Frecciabianca n. 8606 Campiglia Marittima – Torino delle ore 9.20, a partire dal 25 agosto 2025, e del Frecciabianca n. 8623 Torino – Campiglia Marittima delle ore 19.48, a partire dal 7 settembre 2025;

anche l’Amministrazione comunale di Cecina non sarebbe stata consultata ed avrebbe appreso tale decisione solo attraverso la consultazione del sito ufficiale di Trenitalia, senza alcuna preventiva interlocuzione o informazione ufficiale;

la stazione di Cecina rappresenta un nodo ferroviario baricentrico per un vasto territorio della costa toscana, utilizzato quotidianamente da numerosi pendolari, studenti, lavoratori e turisti;

già nel 2017, in seguito ad analoghe soppressioni, la Regione Toscana si era attivata ottenendo il ripristino delle fermate, riconoscendo l’importanza strategica dello scalo ferroviario;

la stessa stazione di Cecina è stata recentemente oggetto di interventi di riqualificazione, anche con investimenti pubblici e comunali, finalizzati a favorirne l’accessibilità e a incentivare l’uso del trasporto ferroviario;

la decisione di Trenitalia appare in evidente contrasto con gli obiettivi di sostenibilità ambientale e mobilità integrata, oltre che con gli impegni di valorizzazione delle infrastrutture ferroviarie locali.

Se sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa, relativi alla decisione unilaterale di Trenitalia di sopprimere le fermate Frecciabianca a Cecina, e quali iniziative urgenti intenda intraprendere, attivandosi con urgenza presso Trenitalia, al fine di sospendere tale decisione e garantire la continuità del servizio”. E’ quanto dichiara in una nota la Segreteria del Partito Democratico di Cecina

