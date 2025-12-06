Home

6 Dicembre 2025

Sopralluogo dei vigili del fuoco: chiusa temporaneamente la tensostruttura del tennis e limitata la capienza alla Cittadella e al ‘Biagi’

San Vincenzo (Livorno), 6 dicembre 2025

A seguito del recente sopralluogo dei vigili del fuoco, che ha rilevato alcune criticità da sanare, il sindaco Paolo Riccucci ha firmato due ordinanze finalizzate ad avviare una serie di interventi tecnici legati alla sicurezza antincendio. Le ordinanze dispongono la chiusura temporanea della tensostruttura del tennis di via Consolini, con divieto di accesso al pubblico, e la limitazione della capienza a 100 persone sia nella sala della Cittadella delle Associazioni sia nell’impianto sportivo Piero Biagi. Le misure, adottate nell’interesse della sicurezza collettiva, consentiranno di procedere agli adeguamenti necessari e di completare le attività richieste dagli organi di controllo. L’Amministrazione aveva già nel maggio del 2024 avviato le procedure per adeguare le strutture alla normativa, tema su cui si è investito troppo poco in passato.

Adesso, in collaborazione con i gestori, si sono programmati gli interventi più urgenti: per la tensostruttura del tennis i lavori sono previsti intorno al 15 dicembre e prevedono lo spostamento del serbatoio interrato di GPL posto ad una distanza inferiore ai 5 metri dalla struttura. Anche per la Cittadella delle Associazioni e per il campo sportivo Piero Biagi, su cui l’Amministrazione aveva già dato il via alle procedure di adeguamento alla normativa degli edifici dopo anni di scarsa attenzione, si interverrà di concerto con i gestori per gli adeguamenti necessari nel più breve tempo possibile.

Parallelamente, è stata avviata una verifica puntuale delle procedure interne relative alla gestione dei controlli sull’efficienza dei sistemi di prevenzione incendi, che rientrano tra gli adempimenti degli uffici comunali. L’obiettivo è assicurarsi che non ci siano sottovalutazioni nel controllo sul patrimonio comunale a garanzia della piena sicurezza dei luoghi.

“Il sopralluogo dei vigili del fuoco ha evidenziato la necessità di alcuni adeguamenti che abbiamo subito messo in programma – ha dichiarato il sindaco Paolo Riccucci –. Parliamo di interventi e di disagi temporanei, ma indispensabili, che stiamo gestendo nel minor tempo possibile e in pieno coordinamento con i gestori. Il numero e la portata degli interventi danno ragione all’azione amministrativa che ha prestato la massima attenzione sul tema, se gli stessi controlli avessero avuto luogo a inizio mandato le conseguenze sarebbero state ben più serie. Grazie a questo lavoro restituiremo alla comunità impianti pienamente sicuri e conformi, come è doveroso, si conferma una scelta strategica fondamentale l’investimento sulla sicurezza.”