Sopralluogo della Lega al Mercato Centrale

25 Gennaio 2022

Livorno 25 gennaio 2022

In previsione dell’ordine dei lavori del prossimo Consiglio Comunale dove si parlerà di alcune proposte sul mercato centrale, la Lega con il Capo Gruppo in Comune, Carlo Ghiozzi; il Capogruppo in Provincia e Consigliere Comunale, Alessandro Perini; accompagnati dalla dirigente del partito, Maria Rita Romeo, hanno incontrato commercianti e cittadini presso la Piazza Cavallotti, la Via Buontalenti ed il Mercato coperto.

Durante il sopralluogo sono stati evidenziati tutti gli aspetti critici dell’area colpita da una grossa crisi legata non solo al covid, ma anche e soprattutto alle scelte miopi di tutte le amministrazioni che fino ad oggi hanno guidato il governo della città: problemi di parcheggi, di rivalorizzazione delle strade, di sporcizia e raccolta rifiuti, di attrattività dal punto di vista turistico, di sicurezza.

Di tutte le osservazioni raccolte i Consiglieri del Gruppo della Lega presenteranno uno specifico atto per tenere viva l’attenzione su questa area di valenza storica per la città di Livorno ben oltre il prossimo Consiglio Comunale; “Il mercato centrale a Livorno – hanno commentato i Consiglieri – deve ottenere maggiori considerazioni nella sua complessità da parte del Comune.

E’ necessario affrontare le problemiche in modo complessivo e non a settori scollegati tra di loro come stanno facendo oggi il Sindaco e l’Assessore al Commercio.

Come Lega presenteremo atti tenedo alta l’attenzione sull’argomento per far si che il mercato torni a splendere come un tempo e torni ad essere il fulcro del commercio del centro città e turistico”.

