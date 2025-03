Home

Cronaca

14 Marzo 2025

Livorno, 14 marzo 2025 (ore 17) Sopralluogo di Salvetti lungo i rii “Siamo stretti in una morsa”

Il sindaco Luca Salvetti ha appena svolto un sopralluogo lungo i rii insieme alle squadre della Protezione Civile e si è tenuto costantemente informato anche sulla situazione dello Scolmatore.

“Praticamente siamo stretti in una morsa – rileva il sindaco Salvetti – a nord c’è la situazione dello Scolmatore che un’ora fa ha cominciato a salire e c’è massima attenzione per le zone che vanno dall’Interporto fino alla Darsena Toscana, area per la quale c’è l’allerta rossa nel nostro territorio.

A sud invece ci sono tutti i rii e torrenti più piccoli che si sono alzati perché ha piovuto moltissimo tra Gabbro e Valle Benedetta. Posso dire che siamo andati sugli argini, nelle case delle persone e grazie ai lavori svolti negli ultimi 7 anni si sono evitate situazioni disastrose quanto quelle del 2017.

Sottolineo che a Livorno è aperto il COC, ci sono molti soggetti che stanno operando sul territorio, dai Vigili del Fuoco, alla Polizia Municipale a tutto il volontariato di Protezione Civile, e mi sento di ringraziare tutti per questo grossissimo lavoro per i cittadini e insieme ai cittadini.