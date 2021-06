Sorgente: “Bando ippodromo, canone ridotto e durata raddoppiata, Salvetti ci riprova con l’ippica”

Home

Aree pubbliche

22 Giugno 2021

Livorno 22 giugno 2021

Nuovo bando ippodromo, Stella Sorgente (M5S):

“Salvetti ci riprova con l’ippica!

Non soddisfatto dei precedenti risultati e di aver speso 2,3 milioni di euro per far ripartire le corse dei cavalli a luglio, ecco che Salvetti ci riprova..

Fa ripubblicare il bando per la concessione dell’ippodromo, ma il canone scende da 80 mila a 60 mila euro e la durata del contratto raddoppia (da 1 a 2 anni), diventando quindi una gestione “meno provvisoria”.

Il bando scade il 28 giugno per far partire le corse a luglio.

Così gli uffici comunali saranno ancora concentrati prioritariamente su questo importantissimo risultato politico di cui la città non può fare a meno, in un momento de genere..

PS: dei soldi che (secondo lui) erano stati concordati con il Ministero per le Politiche Agricole e Forestali per finanziare il montepremi per ora non vi è traccia in bilancio.

I soldi infatti per ora sono tutti in uscita dalla casse comunali. Soldi in entrata: 0 (zero)

Menomale che sono stati calendarizzati almeno dei concerti in agosto..ma quanto costano?

