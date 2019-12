Home

Sorgente: “i rimanenti interventi post alluvione finanziati grazie al decreto voluto da Conte”

12 dicembre 2019

Livorno 12 dicembre 2019 – Stella Sorgente: “Oggi in seconda commissione bilancio abbiamo avuto una ottima notizia che attendevamo da tempo. A domanda diretta da parte mia, il Sindaco ha risposto che le risorse previste dal Decreto “Proteggitalia”, voluto dal Governo Conte 1, sono sufficienti a coprire i costi di tutti gli interventi rimanenti del piano di messa in sicurezza del territorio post alluvione.

Questo è un risultato importantissimo realizzato grazie alla tenacia del Movimento 5 Stelle che, anche a livello territoriale, si è speso molto per richiedere le risorse occorrenti per completare il piano. Si tratta di 69 milioni di euro, tutti destinati a Livorno, che vengono ripartiti in tre anni (23 milioni di euro l’anno) e che sono fondamentali per completare opere dirimenti come il ponte a campata unica al posto dei 3 Ponti (nel 2020) e molti altri.

Ogni anno le risorse dovranno essere confermate e autorizzate dal governo e noi monitoreremo tutta la vicenda, come siamo abituati a fare da tempo.

L’unica cosa che dispiace è che queste notizie debbano venire fuori con chiarezza solo dopo domande specifiche da parte nostra e presentazione di atti in Consiglio comunale. Prima di queste dichiarazioni, sapevamo infatti che era stata destinata alla Toscana questa cifra per due eventi calamitosi e che la maggior parte di tale cifra sarebbe stata destinata a Livorno, ma non si conosceva l’esatta ripartizione e non era quindi chiaro neppure che queste risorse sarebbero state sufficienti a completare tutto il piano rimanente”.